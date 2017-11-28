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'dan sınır ötesine hava harekatı! 41 hedef vuruldu...

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.11.2017 09:05
TSK'dan sınır ötesine hava harekatı! 41 hedef vuruldu...

Irak'ın kuzeyindeki  Asos bölgesinde bölücü terör örgütüne ait 41 hedef dün gerçekleştirilen kapsamlı  hava harekatıyla tahrip edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri () tarafından Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde bölücü terör örgütüne ait 41 hedefin dün gerçekleştirilen hava harekatıyla tahrip edildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyinde yer alan Asos bölgesine dün gece saatlerinde kapsamlı bir hava harekatı düzenlenerek bölücü terör örgütüne ağır darbe indirildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları, Asos bölgesinde bölücü terör örgütüne ait olduğu tespit edilen barınak, sığınak, tünel ve benzeri toplam 41 hedefi başarıyla tahrip etti.

Harekata katılan uçaklar ve insansız hava araçlarının emniyetle üslerine döndüğü kaydedildi.

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TSK'dan sınır ötesine hava harekatı! 41 hedef vuruldu...
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