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bölgesinde 80'den fazla terörist öldürüldü

Giriş Tarihi: 29.11.2017 18:50 Güncelleme Tarihi: 29.11.2017 19:52
Asos bölgesinde 80'den fazla terörist öldürüldü

TSK kuzey Irak'ın bölgesine yapılan hava harekatı ile ilgili açıklama yaptı. Operasyonda 80'den fazla teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 27 Kasım 2017 tarihinde Irak Kuzeyi bölgesine icra edilen hava harekâtı ile ilgili olarak, bölgeden elde edilen ilk bilgiler ışığında harekât neticesinde, içinde bölge sorumlularının da yer aldığı 80'den fazla teröristin etkisiz hale getirildiği, çok sayıda yaralı teröristin bulunduğu, ölü sayısının daha da artabileceği öğrenilmiştir. Ayrıca saldırıda büyük bir cephanelik, silahlı iki araç ve örgüt tarafından kullanılan sığınak ve barınakların büyük oranda tahrip edildiği tespit edilmiştir.

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Asos bölgesinde 80'den fazla terörist öldürüldü
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