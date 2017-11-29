Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mevlid Kandili mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twittter hesabından yayınladığı mesajda, "Milletimizin ve İslam âleminin Mevlid Kandilini tebrik ediyor, bu mübarek gecede yapılacak duaların, edilecek ibadetlerin Hak katında makbul olmasını temenni ediyorum" diye yazdı.







"İSLAM DÜNYASININ BİRLİĞİNİ, BERABERLİĞİNİ, DAYANIŞMASINI GÜÇLENDİRMESİNİ NİYAZ EDİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki mesajında, "Milletimizin ve İslam âleminin Mevlid Kandilini tebrik ediyor, bu mübarek gecede yapılacak duaların, edilecek ibadetlerin Hak katında makbul olmasını temenni ediyorum. Rabbimden, bu mübarek gece vesilesiyle, İslam dünyasının birliğini, beraberliğini, dayanışmasını güçlendirmesini; tüm insanlığın yürek acılarını ve gözyaşlarını dindirmesini niyaz ediyorum" dedi.

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