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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesajı

Giriş Tarihi: 29.11.2017 21:01 Güncelleme Tarihi: 29.11.2017 21:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mevlid Kandili mesajı

Cumhurbaşkanı , İslam aleminin ni kutladı.

Cumhurbaşkanı Twittter hesabından yayınladığı mesajda, "Milletimizin ve İslam âleminin ni tebrik ediyor, bu mübarek gecede yapılacak duaların, edilecek ibadetlerin Hak katında makbul olmasını temenni ediyorum" diye yazdı.



"İSLAM DÜNYASININ BİRLİĞİNİ, BERABERLİĞİNİ, DAYANIŞMASINI GÜÇLENDİRMESİNİ NİYAZ EDİYORUM"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki mesajında, "Milletimizin ve İslam âleminin Mevlid Kandilini tebrik ediyor, bu mübarek gecede yapılacak duaların, edilecek ibadetlerin Hak katında makbul olmasını temenni ediyorum. Rabbimden, bu mübarek gece vesilesiyle, İslam dünyasının birliğini, beraberliğini, dayanışmasını güçlendirmesini; tüm insanlığın yürek acılarını ve gözyaşlarını dindirmesini niyaz ediyorum" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mevlid Kandili mesajı
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