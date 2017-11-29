  1. Haberler
  2. Gündem Haberleri
  3. Dışişleri Bakanlığı'ndan Kuzey Kore'ye kınama!

'ndan 'ye kınama!

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.11.2017 16:44 Güncelleme Tarihi: 29.11.2017 17:05
Dışişleri Bakanlığı'ndan Kuzey Kore'ye kınama!

, 'yi balistik füze fırlatımından dolayı kınadı.

, 'de gerçekleştirilen balistik füze fırlatımına ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (KDHC) 29 Kasım 2017 tarihinde (bugün) BM Güvenlik Konseyi kararlarını bir kez daha ihlal ederek gerçekleştirdiği balistik füze fırlatımını kınıyoruz. KDHC'yi bölgesel ve uluslararası güvenlik ve istikrarı tehdit eden eylemlerine son vermeye ve BM Güvenlik Konseyi kararlarında ifade bulan yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırıyoruz" denildi.

Kuzey Kore dünyayı ayağa kaldırdı! ABD'den sonra...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Dışişleri Bakanlığı'ndan Kuzey Kore'ye kınama!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN