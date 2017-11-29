Dışişleri Bakanlığı'ndan Kuzey Kore'ye kınama!

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'de gerçekleştirilen balistik füze fırlatımına ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (KDHC) 29 Kasım 2017 tarihinde (bugün) BM Güvenlik Konseyi kararlarını bir kez daha ihlal ederek gerçekleştirdiği balistik füze fırlatımını kınıyoruz. KDHC'yi bölgesel ve uluslararası güvenlik ve istikrarı tehdit eden eylemlerine son vermeye ve BM Güvenlik Konseyi kararlarında ifade bulan yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırıyoruz" denildi.