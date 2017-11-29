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ve Adebayor'dan 'a teşekkür

Giriş Tarihi: 29.11.2017 00:30 Güncelleme Tarihi: 29.11.2017 01:50
Feghouli ve Adebayor'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane ile 'in Togolu yıldızı , "Arakan İçin Sevgi Ordusu"nun yardım kampanyasına Twitter'dan destek veren Cumhurbaşkanı 'a teşekkür etti.

'ın sosyal medya fenomeni Jerome Jarre ve Fransız oyuncu Omar Sy'nin aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü kişinin başlattığı yardım kampanyasını Twitter'dan desteklemesine, ve Adebayor kayıtsız kalmadı.


Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Feghouli, Twitter hesabında "Merhaba. #ErdoganHelpRohingya. teşekkür ederim." mesajını paylaştı.

Adebayor ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'la el sıkıştığı bir fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşarak, "#ErdoganHelpRohingya. Teşekkürler Recep Tayyip Erdoğan." ifadesini kullandı.

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Feghouli ve Adebayor'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
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