İran Bulgaristan arasında büyük gerginlik! Türkiye devreye girdi...

İran'ın izin vermemesinin ardından Türk makamlarının devreye girerek Bulgaristan Başbakanını taşıyan uçağın Irak hava sahasını kullanmasını sağladığı belirtildi.

GEÇİŞ İZNİ ALDIKTAN SONRA YOLUNA DEVAM ETTİ

Bulgaristan Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva, yaptığı yazılı açıklamada, uçağın Türkiye'ye dönerek Türk makamlarının yardımıyla Irak hava sahasından geçiş izni aldıktan sonra yoluna devam edebildiğini bildirdi.

Uçağın, uçuş için gerekli tüm diplomatik dokümanlara sahip olduğunun altını çizen Zaharieva, olay üzerine İran'ın Sofya'daki Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdıklarını vurguladı.

İran Hava Kuvvetlerinin, Bulgaristan'a söz konusu uçakta Borisov'un bulunduğuna dair bilgiye sahip olmadıklarını öne sürdüklerini aktaran Zaharieva, "İranlı yetkililer, uçağın rotasının belirtilen güzergahın hafif dışına çıktığını fark edip hava sahasını terk etmesi emri vermişler. Olayla ilgili teknik ayrıntılar araştırılıyor." ifadelerini kullandı.

Bulgaristan'ın Suudi Arabistan ile diplomatik ilişkiler kurmasından bu yana ilk kez iki ülke arasında başbakan düzeyinde ziyaret gerçekleştiriliyor.