Mahkeme Başkanından "Senin annen baban yok mu?" çıkışı

Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesince, Büyükşehir Belediyesi tarafından özel hazırlanan merkez Meram ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet Spor Salonu'nda görülen çatı davasının duruşmasına sanıklar, yakınları ile avukatları katıldı.

Tutuksuz sanıklardan Muhittin K, Konya'da üniversite okuduğu dönemde büyük bölge talebe mesullüğü yaptığını söyledi.

Örgütün haberleşme programları olan ByLock, Eaglea ve Kakao programlarını kullandığını ifade eden Muhittin K, kendisine darbe girişiminden bir hafta önce "Sıkıntılar var. Dua edin' şeklinde mesajlar geldiğini bildirdi.

"SENİN ANNEN BABAN YOK MU?"

Mahkeme Başkanının "Örgüt evliliği yaptın mı?" şeklindeki sorusuna Muhittin K, "Şu anki eşimle tanışmam bizimle ilgilenen örgüt abisinin vesilesiyle oldu. Ben evlenmek istediğimi söyledim. Onlar da aracı olarak beni eşimle tanıştırdılar. Ben de evlendim." dedi.

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı, "Senin annen baban yok mu? Niye onlar bulmadı?" şeklinde tepki gösterdi. Sanığın, Mahkeme Başkanının tepkisine sessiz kaldığı görüldü.

'ZÜBEYİR' KOD İSMİNİ KULLANIYOR

Tutuksuz sanıklardan Muammer E. de 2008-2014 yılları arasında öğrenciyken örgütün evlerinde kaldığını, 2013 yılından sonra abilik yapmaya başladığını ve "Zübeyir" kod ismini kullanmaya başladığını anlattı.

Bundan sonraki süreçte, askeri liseye giden öğrencilerle ilgilendiğini belirten Muammer E, "İzmir'de askeri liseye giden öğrencilerle ilgileniyordum. Askeri okullara giden öğrencilerin örgütle bağını koparmaması için görev yaptım." şeklinde konuştu.