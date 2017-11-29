Sabiha Gökçen’deki kalkışma davasında darbecilere ceza yağdı

15 Temmuz 2016 tarihinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nın darbeciler tarafından işgal edilmesine ilişkin olarak İstanbul 23.Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada 28 darbeci mahkum oldu.

15 TEMMUZ GECESİ SABİHA GÖKÇEN'DE YAŞANANLAR

15 Temmuz 2016 tarihinde meydana gelen Silahlı darbe teşebbüsü kapsamında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nın darbeciler tarafından işgal edilmesine ilişkin olarak İstanbul 23.Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonuçlandı.

Sanıklar; Yzb Emre ERYÜZ, Ütğm.Mehmet Ali AKYAN,Ütğm.Cemil ESEN,Ütğm.Uğur Can BEKHAN,Astsb.Recep ÖZCANAstsb.Sinan TORUNOĞLU, Astsb.Erkan TAŞDEMİR, Astsb.Sadullah GÖKÇE 'nin "T.C.Anayasasının Öngördüğü Düzeni Cebir Şiddet Kullanarak Değiştirmeye Teşebbüs Etmek" suçundan TCK'nun 309 ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmedildi.

Mahkeme Sanıklar;

Uz.Çvş. Adem ERKEN,Uz.Çvş. Adil ALDEMİR,Uz.Çvş. Alper KAMACI,Uz.Çvş. Cengiz GÜMÜŞ,Uz.Çvş. Cihat KUCUR, Uz.Çvş. Eray BAYTAR,Uz.Çvş. Fatih KAYA,Uz.Çvş. Ferdi ERDOĞDU,Uz.Çvş. Gıyasettin DEMİR,Uz.Çvş. İbrahim TÜRKEKUL,Uz.Çvş. İbrahim DONAT,Uz.Çvş. Kadir UYAR, Uz.Çvş. Muhammed Mustafa ŞENEL,Uz.Çvş. Mümtaz AKYILDIZ,Uz.Çvş. Ozan GÖKBULAK,Uz.Çvş. Selami GÖKTÜRK,Uz.Çvş. Serkan BOZKURT,Uz.Çvş. Yavuz TÜRK, Uz.Çvş. Yusuf YAYLAZ ve Uz.Çvş. Yüksel ÖZDEMİR'in ise, "T.C.Anayasasının Öngördüğü Düzeni Cebir Şiddet Kullanarak Değiştirmeye Teşebbüs Etmek" suçundan TCK'nun 309 ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 ve TCKnun 62/1 maddeleri uyarınca ayrı ayrı müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.

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"TBMM'nin Görevini Yapmasını Cebir ve Şiddet Kullanarak Engellemeye Teşebbüs Etmek", "T.C.Hükümetinin Görevini Yapmasını Cebir ve Şiddet Kullanarak Engellemeye Teşebbüs Etmek", "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak", "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmamakla Birlikte Örgüt Adına Suç İşlemek" suçlarından ceza verilmesiine yer olmadığına karar verildi.

Aynı dosyada tutuksuz olarak yargılanan 34 er rütbesindeki sanık hakkındaki dava daha önceden tefrik edilmişti.