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6 üniversiteye rektör atadı

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.11.2017 07:21 Güncelleme Tarihi: 30.11.2017 07:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 üniversiteye rektör atadı

'ın 6 üniversiteye için yaptığı ları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Atamaların Türkiye Cumhuriyeti Anayası'nın 130'uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddeleri uyarınca ve mütevelli heyetlerinin teklifi ile Yükseköğretim Kurulu'nun olumlu görüşü üzerine yapıldığı kaydedildi.

Atamalar şu şekilde:

Uşak Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Ekrem Savaş

Işık Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Cemal İBİŞ

Hasan Kalyoncu Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Tamer Yılmaz

İstanbul Esenyurt Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Sudi Apak

İstanbul Gelişim Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Burhan Aykaç

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Bulut

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Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 üniversiteye rektör atadı
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