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Cumhurbaşkanı Erdoğan altı üniversiteye rektör atadı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.11.2017 04:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan altı üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı 'ın altı üniversiteye yaptığı rektör atamalarına ilişkin kararlar 'de yayımlandı

Buna göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rektörlüğüne, Yükseköğretim Kurulunun () önerdiği adaylar arasından Prof. Dr. Ekrem Savaş'ı atadı.

Erdoğan tarafından mütevelli heyetlerinin teklifi ve YÖK'ün olumlu görüşü üzerine, Rektörlüğüne Prof. Dr. Tamer Yılmaz, Işık Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Cemal İbiş, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Sudi Apak, İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Burhan Aykaç, Rektörlüğüne de Prof. Dr. getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 130'uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddeleri uyarınca yaptı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan altı üniversiteye rektör atadı
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