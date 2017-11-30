Son dakika haberi: Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun asılsız iddialarına sert tepki!

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu'nun asılsız iddialarına ilişkin açıklamasında şunları kaydetti:

Kılıçdaroğlu'nun eline bir yolla geçirdiği belgeleri istismar etmek yerine, derhal ve süratle yargıya intikal ettirmesi şu aşamada en mantıklı, en meşru yoldur.

Türkiye'nin bu kadar sorun ve sıkıntısı varken, ana muhalefet liderinin sorumlu ve ahlaki davranmak yerine, eline geçirdiği belgelerle fırsatçılık yapması, bu vesileyle siyasi rant hevesine kapılması bir defa samimiyet ve dürüstlükten uzak siyasi bir tavırdır.