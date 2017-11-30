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Son dakika haberi: Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun asılsız iddialarına sert tepki!

Giriş Tarihi: 30.11.2017 16:47 Güncelleme Tarihi: 30.11.2017 17:19
Son dakika haberi: Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun asılsız iddialarına sert tepki!

Son dakika haberi... MHP Lideri 'den, Kılıçdaroğlu'nun asılsız iddialarına sert tepki... Bahçeli, "Türkiye'nin bu kadar sorun ve sıkıntısı varken, ana muhalef liderinin sorumlu ve ahlaki davranmak yerine, eline geçirdiği belgelerle fırsatçılık yapması, bu vesileyle siyasi rant hevesine kapılması bir defa samimiyet ve dürüstlükten uzak siyasi bir tavırdır" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 'nun asılsız iddialarına ilişkin açıklamasında şunları kaydetti:

Kılıçdaroğlu'nun eline bir yolla geçirdiği belgeleri istismar etmek yerine, derhal ve süratle yargıya intikal ettirmesi şu aşamada en mantıklı, en meşru yoldur.

Türkiye'nin bu kadar sorun ve sıkıntısı varken, ana muhalefet liderinin sorumlu ve ahlaki davranmak yerine, eline geçirdiği belgelerle fırsatçılık yapması, bu vesileyle siyasi rant hevesine kapılması bir defa samimiyet ve dürüstlükten uzak siyasi bir tavırdır.

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Son dakika haberi: Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun asılsız iddialarına sert tepki!
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