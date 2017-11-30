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çöktü mü, neden açılmıyor? - Whatsapp'a ne oldu? - İşte detaylar

Giriş Tarihi: 30.11.2017 22:36 Güncelleme Tarihi: 30.11.2017 22:37
Whatsapp çöktü mü, neden açılmıyor? - Whatsapp'a ne oldu? - İşte detaylar

Milyonlarca kullanıcısı bulunan anlık mesajlaşma uygulaması 'a akşam saatlerinden itibaren erişim durdu. Uygulamaya giren kişiler mesaj gönderemeyince ''Whatsapp çöktü mü'' ve ''Whatsapp neden açılmıyor'' sorularının yanıtını aramaya başladı. Sosyal medyada da popüler uygulama ile ilgili birçok mesajlar yayınlandı. Peki Whatsapp neden açılmıyor? İşte yanıtı...

Mark Zuckerberg'in satın almasının ardından giderek kullanıcısını arttıran ve daha da popüler hale gelen , akşam saatlerinden itibaren erişim sağlanamıyor. Anlık mesajlaşma uygulamasını ziyaret eden milyonlarca kullanıcı ''Whatsapp çöktü mü'' ve ''Whatsapp neden açılmıyor gibi soruların yanıtını aramaya başladı. Dünya genelinde erişim sağlanmayan uygulama ile ilgili ise ilk resmi açıklama geldi. Peki Whatsapp çöktü mü, neden açılmıyor? İşte ayrıntılar...

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

Popüler uygulamaya erişim sağlanamaması nedeniyle sosyal medyada Whatsapp ile ilgili binlerce mesaj yayınlandı. ''Whatsapp çöktü mü'' sorusu ise bir anda cevabı en çok merak edilen soru haline geldi. BTK'dan Whatsapp hakkında açıklama geldi. Yapılan açıklamada 'Küresel düzeyde bir kesinti var' ifadeleri kullanıldı.

WHATSAPP NEDEN AÇILMIYOR?



Dünya genelinde erişim sorununun yaşandığı Whatsapp'a bazı kullanıcılar ise erişim sağlayabiliyor.




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