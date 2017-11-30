Whatsapp çöktü mü, neden açılmıyor? - Whatsapp'a ne oldu? - İşte detaylar

Mark Zuckerberg'in satın almasının ardından giderek kullanıcısını arttıran ve daha da popüler hale gelen Whatsapp, akşam saatlerinden itibaren erişim sağlanamıyor. Anlık mesajlaşma uygulamasını ziyaret eden milyonlarca kullanıcı ''Whatsapp çöktü mü'' ve ''Whatsapp neden açılmıyor gibi soruların yanıtını aramaya başladı. Dünya genelinde erişim sağlanmayan uygulama ile ilgili ise ilk resmi açıklama geldi. Peki Whatsapp çöktü mü, neden açılmıyor? İşte ayrıntılar...

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

Popüler uygulamaya erişim sağlanamaması nedeniyle sosyal medyada Whatsapp ile ilgili binlerce mesaj yayınlandı. ''Whatsapp çöktü mü'' sorusu ise bir anda cevabı en çok merak edilen soru haline geldi. BTK'dan Whatsapp hakkında açıklama geldi. Yapılan açıklamada 'Küresel düzeyde bir kesinti var' ifadeleri kullanıldı.

WHATSAPP NEDEN AÇILMIYOR?

Dünya genelinde erişim sorununun yaşandığı Whatsapp'a bazı kullanıcılar ise erişim sağlayabiliyor.







