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Cumhurbaşkanı Erdoğan Başbakan Yıldırım'ı kabul etti

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.12.2017 18:19 Güncelleme Tarihi: 1.12.2017 18:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan Başbakan Yıldırım'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı , Başbakan 'ı kabul etti.

Mabeyn Köşkü'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabul, yaklaşık 40 dakika sürdü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Başbakan Yıldırım'ı kabul etti
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