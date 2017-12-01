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Cumhurbaşkanı Erdoğan Başbakan Yıldırım'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Başbakan Yıldırım'ı kabul etti
AA
Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.12.2017
18:19
Güncelleme Tarihi: 1.12.2017
18:52
Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
, Başbakan
Binali Yıldırım
'ı kabul etti.
Yıldız Sarayı
Mabeyn Köşkü'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabul, yaklaşık 40 dakika sürdü.
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