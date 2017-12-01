Erzurum'da "canlı bomba" şüphesi polisi alarma geçirdi

Kentte, üzerine bomba düzeneği bulunduğu izlenimi veren yelek giyen ve elinde tabanca olan bir kişi, Palandöken ilçesi Kayakyolu Mahallesi İbrahim Polat Caddesi girişindeki bir akaryakıt istasyonuna ait otoparka geldi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı ile kısa sürede olay yerine gelen ekipler, elindeki silahını almayı başardıkları kişiyi kısa sürede etkisiz hale getirdi ve bölgeye bomba uzmanı ekip çağırdı.

Uzman ekip beklenirken vatandaşlar bölgeden uzaklaştırılıp çevredeki cadde ve sokaklar araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

CEPLERİNİ KAĞIT DOLDURMUŞ

Akaryakıt istasyonuna gelen uzman ekiplerce yapılan incelemede, bu kişinin üzerinde bomba süsü verilen yeleğin ceplerinin karton ile doldurulduğu ve herhangi bir patlayıcı bulunmadığı anlaşıldı.

Gözaltına alınan zanlı, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.