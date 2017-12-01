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Sarraf Davası 'ye taşınıyor

Giriş Tarihi: 1.12.2017 18:07 Güncelleme Tarihi: 1.12.2017 18:36
Sarraf Davası BM'ye taşınıyor

Türkiye, ABD'de görülen Rıza Sarraf davasını uluslararası platforma taşıyor, 'ye başvuru yapılacak.

Türkiye: ABD Türk vatandaşlarını yargılayamaz...

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Sarraf Davası BM'ye taşınıyor
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