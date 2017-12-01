Son dakika: İstanbul'da büyük operasyon! 123 tüp içinde kobra zehri ele geçirildi

Kimyasal silahların ayrıştırılması, kanser tedavisi ve doping ilaçlarında kullanılan zehirin Suriye'den kaçak yollarla getirilip satılmaya çalışıldığı tespit edildi. Zehiri satmak için Türkiye ye sokan Suriye uyruklu bir şahıs aranıyor.



Milliyet.com.tr'nin haberine göre benzeri bundan bir süre önce Tokat Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ele geçirilen zehirin M.A.isimli bir Suriyeli tarafından yurda sokulup, alıcı bulmak üzere İstanbul'a getirildiği istihbaratına ulaşan Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, zehirin gömüldüğü yeri tespit edip uzaktan izlemeye aldı.

123 TÜP BULUNDU!

Silivrikapı'daki tarihi surların dibinde bir yere gömülen zehirin sahibinin zehiri alması için 2 gün bölgeyi gözlem altında tutan ekipler, belirlenen yere gelen giden olmayınca tespit edilen noktada kazı yaptı.

Yapılan kazıda naylon poşetlere sarılı 123 laboratuvar tüpüne ulaşan ekipler, içleri dolu olan tüpleri muhafaza altına alıp emniyete götürdü.

3 MİLYON LİRA DEĞERİNDE

İlk analizde kobra zehiri olduğu belirlenen sıvıyı derinlemesine incelenmek üzere labaratuvara gönderen polis, gelen istihbarat doğrultusunda zehire alıcı arayan kimliğini belirlediği M.A. isimli Suriyeli'yi yakalamak üzere çalışmalarını devam ettiriyor.

3 milyon lira değerinde olduğu tespit edilen zehir,kobra yılanından elde ediliyor. İşlenmemiş halinin insan ve canlı vücuduna girmesiyle ani ölüm gerçekleştiren zehir, kimyasal silahların ayrıştırılmasından kanser tedavisine, kozmetik sanayiinden doping ilaçlarının üretimine kadar değişik alanlarda kullanılıyor..