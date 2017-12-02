95 FETÖ şüphelisi asker hakkında tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun talimatıyla harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TSK'da FETÖ yapılanmasına ilişkin yürütülen çok kritik öneme sahip bir soruşturma kapsamında çeşitli rütbelerde 333'ü asker ve 27'si mahrem imam olmak üzere 360 şüphelinin adreslerine baskınlar düzenlemişti.

333 şüpheli şahsın 216'sının çeşitli rütbelerde muvazzaf asker olduğu, 7 sinin aktif, 13 ü ihraç edilmiş olmak üzere pilot oldukları bildirilmişti.

Gözaltına alınan şüphelilerin bir bölümünün emniyetteki işlemleri tamamlandı. 19 şüpheli itirafçı olup savcılığa örgütsel bağlantıları konusunda bilgi verdi. 95 şüpheli ise soruşturmayı yürüten savcılarca sorgulandıktan sonra 'silahlı terör örgütü üyesi olmak'suçlaması kapsamında tutuklamaya sevk edildi.

Şüpehlilerin İstanbul'daki bazı ankesörlü telefondan FETÖ imamları yarafından ardışık şekilde aranan asker kişilerden oldukları, örgütün toplantılarına katıldıkları ve imamlar ile irtibatları bulunduğu kaydedildi.

Şüphelilerin sorguları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce gerçekleştirilecek.