Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özellikle altını çiziyorum, sakın ha!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bize oy versin vermesin şehirlerimiz arasında hiçbir ayrım yapmadan hizmet götürmenin, eser üretmenin mücadelesini biz verdik. Haritaya baktığımızda Türk, Kürt, Azeri, Çerkez, Boşnak, Zaza da görmüyoruz, tüm etnik gruplarıyla Türk milletini görüyoruz. Çünkü biz yaratılanı Yaradan'dan ötürü sevdik. Haritayı önümüze koyduğumuzda doğu-batı, güney-kuzey görmüyoruz. Nerede olursa olsun, hangi görüşe sahip olursa olsun 780 bin kilometrekare vatan toprağını görüyoruz." dedi.

Erdoğan, Kazım Karabekir Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Iğdır 6. Olağan İl Kongresi'ne katılarak, partililere hitap etti.

Konuşmasına tüm Iğdır'ı selamlayarak başlayan Erdoğan, "Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin, inşallah önümüzde 2019 yerel seçimlerinde ardından kasım cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi seçimlerinde bizleri bu yeni reformda, bu yeni siyaset devriminde muvaffak kılsın diyorum." ifadelerini kullandı.

"Serhat şehri, kardeşliğin, hoşgörünün ve dayanışmanın şehri" Iğdır'ı ziyaret etmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Erdoğan, 2,5 yıllık bir aranın ardından tekrar hasret gidermenin memnuniyeti içerisinde olduğunu bildirdi.

Erdoğan, gençlerin, "Iğdır seninle gurur duyuyor" şeklindeki tezahüratları üzerine, "Şüphesiz ki bizler sizlerle iftihar ediyoruz, sizlerle gurur duyuyoruz fakat tek arzum, tek isteğim özellikle serhat şehri Iğdırımızdan önümüzdeki mart yerel seçimlerinde artık burada belediye başkanlığını AK Parti'ye teslim etmenizdir, zira belediyeciliği farklı yaşamak istiyoruz." karşılığını verdi. Erdoğan, "AK Gençlik burada reisinin yanında" ifadeleri üzerine de "Gençler ben de sizin yanınızdayım." diye konuştu.

"BİZİM DEĞERLERİMİZDE KULA KULLUK YOK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dik dur eğilme, bu millet seninle" şeklindeki tezahüratlar üzerine ise şunları söyledi:

"Unutmayın hiçbir zaman beşer planında, beşeri hiçbir gücün önünde eğilmedik. Biz sadece ve sadece Rabbimizin huzurunda rükuda, secdede eğildik, hiçbir zaman eğilmedik kulların huzurunda. Zira bizim değerlerimizde kula kulluk yok, bizim değerlerimizde sadece ve sadece Allah'a kulluk var. Gençler onun için özellikle sizlere bir şey söylüyorum, sakın hiçbir beşeri gücün önünde eğilmeyin, makamların önünde eğilmeyin, hiçbir zaman maddenin önünde eğilmeyin. Allah'tan başka önünde eğileceğimiz hiçbir kudret eli yoktur. Bazıları diyor ki 'AK Parti'nin gençliği nerede', al işte sana AK Parti'nin gençliği."

"Kahramanlık şehri" olarak nitelendirdiği Iğdır'ın Ağrı Dağı kadar yüce, Aras Nehri kadar coşkun bir şehir olduğunu dile getiren Erdoğan, Iğdır'ın 6 bin yıllık kadim tarihi, etnik, kültürel, mezhebi zenginliğiyle ve engin hoşgörüsüyle adeta Türkiye'nin aynası olduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizden önce Iğdır Ankara'ya çok uzaktı, sadece mesafe olarak değil zihin olarak, kalp olarak da çok uzaktı. Ankara bürokrasisi, Ankara siyaseti Iğdır'a gözünü de gönlünü de kapatmıştı. 2002'de iktidara geldiğimizde öncelikle bu anlayışa biz son verdik. Bize oy versin vermesin şehirlerimiz arasında hiçbir ayrım yapmadan hizmet götürmenin, eser üretmenin mücadelesini biz verdik. Haritaya baktığımızda Türk, Kürt, Azeri, Çerkez, Boşnak, Zaza da görmüyoruz, tüm etnik gruplarıyla Türk milletini görüyoruz. Çünkü biz yaratılanı Yaradan'dan ötürü sevdik. Haritayı önümüze koyduğumuzda doğu-batı, güney-kuzey görmüyoruz. Nerede olursa olsun, hangi görüşe sahip olursa olsun 780 bin kilometrekare vatan toprağını görüyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Onun için tüm ayrıcalıkları reddediyor, her seferinde rabiamızla meydanlara çıkıyoruz." ifadesini kullanarak, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet" dediklerini belirtti.

Erdoğan, "Rabia bu, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet çünkü biz Türk'üyle Kürt'üyle Azeri'siyle, Terekeme'siyle hepsiyle 80 milyon tek millet. Biz yaratılanı Yaradan'dan ötürü sevdik, böyle çıktık bu yola. Ayrım var mı biz de, yok. Böyle sevmeye de devam edeceğiz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep beraber Türkiye olacağız. Bu yola böyle çıktık, böyle devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Türk bayrağının rengini şehitlerin kanından aldığını hatırlatan Erdoğan, hilalin bağımsızlığın ifadesi, yıldızın ise şehidin ta kendisi olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır." sözünü hatırlatarak "tek vatan" vurgusu yaptı.

"Bizim lügatımızda uzak yoktur. Hele hele ücra köşe hiç yoktur" diyen Erdoğan, "Ülkemizdeki tüm illerimiz, ilçelerimiz, köylerimiz, mahallelerimiz bize aynı mesafededir. Bizim için Bursa, Konya, İstanbul neyse, Iğdır, Ardahan, Kars, Muş da odur. Bizim için Antalya, Eskişehir, Samsun neyse Diyarbakır, Mardin, Hakkari de odur. 80 milyon vatandaşımızın tamamı bizim nazarımızda aynıdır. Milletimizin her bir ferdi, bizim gözümüzde birinci sınıftır." diye konuştu.

Etnik kimliği, dili, kültürü, mezhebi ve inancından dolayı ötekileştirmenin artık bu ülkede tarih olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Gençler, Cumhurbaşkanınız olarak, bir büyüğünüz olarak söylüyorum, sakın mezhep ayrıcalığına düşmeyin. Bizde Sünnilik yok, bizde Caferilik, Alevilik yok, bizde illa İslam var, İslam'dan başka hiçbir şey yok. Bizi bölmek isteyenlerin oyununa gelmeyin, gelmeyelim. Biz Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Azeri, Terekeme vesaire bu oyuna da gelmeyeceğiz. Biz birbirimizi Allah için seveceğiz. Bizi böyle böldüler, 'Kürt' dediler. 'Türk' dediler, 'Laz', 'Arap' dediler. Öyle günler geldi ki affedersiniz kapıdaki köpeğini 'Arap, Arap, Arap...' diye çağırdılar ve bizi birbirimize düşürdüler. Biz sadece yaratılanı Yaradan'dan ötürü seven bir anlayışın mensuplarıyız. Böyle bakabilir miyiz?"

Allah'ın insanı "yaratılmışların en şereflisi" olarak yarattığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Böyle bir ayrıma tabi tutmadı. Sen kim oluyorsun ki ayrıma tabi tutuyorsun? 'Türk'se bizden, Kürt'se bizden...' Yok böyle bir şey. İnsan ya hepsi bizden. Aşık Yunus ne diyor, 'Dinle ben gelmedim kavga için, benim işim sevi için. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim.' İşte bu duyguyla, hiç kimse bu ülkede kendini dışlanmış, ötelenmiş hissetmesin diye gayret sarf ediyoruz." dedi.

IĞDIR'A YATIRIMLAR

Gece-gündüz demeden, "Başka yerde ne varsa, Iğdır'da da o olsun" anlayışı ile çalıştıklarını belirten Erdoğan, kente yatırımlarını anlattı.

"Iğdır'a üniversiteyi, havalimanını hangi iktidar getirdi?" diye soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu açılan yollar, bu spor salonu, kim getirdi? Yeter mi? Yetmez. Daha Allah'ın izniyle çok şeyler olacak." açıklamasını yaptı.

Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Geçtiğimiz 15 yılda ülkemizin dört bir köşesini yatırımlarla eserlerle donattık. Engellere, sabotajlara, kirli operasyonlara rağmen millete hizmet yolundan bir adım dahi geriye atmadık. Iğdır-Nahçıvan yolu çalışıyor mu? Nahçıvan'la Iğdır'ı kucaklaştırdık mı? Şimdi soruyorum, 236 milyar dolardan aldığımız milli geliri bizler 863 milyar dolara çıkardık. Kişi başına milli gelir 3 bin 500 dolardı, şimdi 11 bin dolar. 36 milyar dolar ihracat yaparken, bugün 155 milyar dolara çıktık. 2005'ten bu yana 9,2 milyon kişiye ilave istihdam oluşturduk. Ülkemiz için bunları yaparken elbette Iğdır'ı ihmal etmedik. Iğdırlı kardeşlerimiz ne diyor, 'Niyet hara, menzil ora.' Bizim niyetimiz, milletimize hizmet, menzilimiz de büyük ve güçlü Türkiye oldu."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 yılda Iğdır'a 3,5 milyar liralık yatırım yaptıklarını bildirdi.

Iğdır'da bin 274 adet yeni derslik, bin 258 kişi kapasiteli yüksek öğretim yurtları ve 8 spor tesisi inşa ettiklerini hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bugün ülkemizin dört bir yanından 6 bin öğrencinin eğitim aldığı Iğdır Üniversitesini biz kurduk. Biri 250 yataklı devlet hastanesi olmak üzere 7 adet sağlık tesisini hizmete aldık. 698 konut inşa ettik, sahiplerine teslim ettik. 2002'ye kadar Iğdır'a sadece 10 kilometre bölünmüş yol yapılmıştı, biz buna 12 yılda 172 kilometre bölünmüş yol ilave ettik. Yol medeniyettir, bu işler lafla olmuyor. Biz icraatta bulunduk. Toplam maliyeti 231 milyon lira olan 4 adet ulaştırma projemizin yapımı şu anda devam ediyor. Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Projesi'nin alt yapı işleri bitti, inşallah 2018 yılında da yatırım programına alınacak. Bölücü örgütün tüm saldırılarına, sabotajlarına rağmen 5 yıl önce açtığımız Iğdır Havalimanı'nın yolcu trafiği her yıl artıyor. Iğdır'ın ekonomisinde tarım ve hayvancılığın ne kadar önemli bir yer tuttuğunu biliyoruz. Bereketli topraklarıyla Iğdır, Doğu Anadolu'nun Çukurova'sıdır. Son 15 yıldır çiftçimize sağladığımız imkanlarla bu ovanın bereketine bereket kattık. 15 yılda Iğdır'a 102 milyon lirası hayvancılık olmak üzere toplam 213 milyon lira tutarında tarımsal destek verdik."