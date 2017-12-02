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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'nun teşhisini koydu

Giriş Tarihi: 2.12.2017 18:58 Güncelleme Tarihi: 2.12.2017 19:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun teşhisini koydu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Kongresi'nde konuşma yaptı. Erdoğan, Kemal 'nu eleştirerek 'Bizce bu zat, artık siyasetin değil psikiyatrinin konusudur' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir psikiyatrist arkadaşım bana dedi ki 'Bunun adı 'dir.

'nun iddialarına da değinen Erdoğan, "15 Temmuz darbe girişiminden sonra sırf Yenikapı'da vermeye çalıştığımız birlik beraberlik görüntüsünün hatırına şahsıma yönelik hakaretleri için açtığım tazminat davalarını geri çekmiştim. Dedik ki belki birlik beraberlik olur ama maalesef, belki akıllanır, maalesef, belki kendine biraz çekidüzen verir, böyle umut ettim ama nafile. Iğdırlı kardeşlerimin dediği gibi 'Kurt köyünü değiştirir lakin huyunu değiştirmez.' Bu da bizim tüm iyi niyetimize, alicenaplığımıza rağmen kötü huyundan vazgeçmedi." dedi.

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Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yalan söyleme hastası olduğunu ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tıpta bu tür tiplerin, kontrolsüz şekilde yalan söyleyen kişilerin teşhisini sordum. Dedim ki 'Buna tıpta ne deniyor?' Bir psikiyatrist arkadaşım bana dedi ki 'Bunun adı 'dir.' Psikiyatriktir bu olay. Ne demek Mitomani, onu da söyleyeyim, yalan söyleme hastası. Böyle bu. Bizce bu zat artık siyasetin değil psikiyatrinin konusudur."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun teşhisini koydu
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