  1. Haberler
  2. Gündem Haberleri
  3. Dün hakkında tutuklama kararı çıkmıştı…

Dün hakkında tutuklama kararı çıkmıştı…

Giriş Tarihi: 2.12.2017 11:37 Güncelleme Tarihi: 2.12.2017 12:01
Dün hakkında tutuklama kararı çıkmıştı…

bugünkü yazısında hakkında tutuklama kararı çıkan CIA Ajanı hakkında ilginç bir yazı kaleme aldı. Gülen’i ’ye kaçıran adam olarak tarihe geçen ajan Graham Fuller’in geçtiğimiz yıllarda yazdığı kitaplarda -ABD geriliminin detaylarına yer verdiğini anlatan Mahmut Övür, “Gördüğünüz gibi "Sarraf veya ambargo" bahane, asıl dert Türkiye'nin bağımsız siyaset izlemesini içlerine sindirememeleri.” diyor.

MAHMUT ÖVÜR'ÜN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

, (15 Temmuz'da da adı çok geçen, 1999'da Gülen'in 'ye kaçırılmasında ve orada güçlenmesinde etkili olan bir isim) hem yıllar önce hem de son dönemde yazdığı kitaplarda ABD- ilişkilerindeki kopuşun nedenlerini anlatıyor.
ile ilgili tezleri yerle bir olsa da Türkiye-ABD ilişkileri üzerine, ABD'li bir istihbaratçı olarak söyledikleri yaşanan hesaplaşmanın "yolsuzluk veya ambargo" ile alakalı olmadığını gösteriyor. Önce onun gözüyle eski Türkiye'nin üstlendiği rolünü dinleyelim:
"Art arda gelen uzun bir ABD yönetimleri silsilesi 'eski' Türkiye'den memnundu; sadık, güvenilir, sıkı bir şekilde Batı yanlısı, çıkarları ABD'nin çıkarlarından pek farklı olmayan (...) bir Türkiye."
Sonra da bu rolün, 90'larda Sovyetler'in çöküşünden sonra değiştiğini, Türkiye ve ABD'nin bölgesel çıkarlarının çatıştığını ve Türkiye'nin bir arayış ide olduğunu söylüyor:
", kendisine alternatif siyasi ve ekonomik opsiyonlar öneren Müslüman dünya, Avrasya, ve Çin ile giderek daha fazla yeni stratejik bağlantılar kurmuştur."
Bunu ne zaman söylüyor? "Yeni Türkiye Cumhuriyeti" kitabının basıldığı 2008'de.

YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

ABD’deki kumpas davası siyasi tiyatroya dönüştü
Son dakika: Rıza Sarraf davasında bir skandal daha!
Darbeci CIA ajanı Henri Barkey'e yakalama kararı
Son dakika: Eski CIA yöneticisine darbeden yakalama kararı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Dün hakkında tutuklama kararı çıkmıştı…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN