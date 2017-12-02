Emine Erdoğan AK Parti Kadın Teşkilatı ile buluştu

Emine Erdoğan Siyasette kadın eli temalı toplantıda yaptığı konuşmada AK Parti teşkilatının büyük hedeflere talip olduğunu söyledi ve sözlerine şöyle devam etti; 'Türkiye'yi kalkındırmaya, demokrasimizi güçlendirmeye, milletimizi yüceltmeye baş koyduk. Kendi kaderimizi milletimizin kaderi ile birleştirdik. Kadın teşkilatı olarak kapı kapı dolaştığımız günleri duygulanarak hatırlıyorum. Teşkilat olarak, imkansızlıkların, çile ve zorlukların içinde çalışıp çabalıyor ama aşkımızı, heyecan ve samimiyetimizi hiç yitirmiyorduk.' dedi.

SİZLER, DÜNYA TARİHİNE GEÇECEK BU BÜYÜK ZAFERİN ORTAĞISINI

Emine Erdoğan, teşkilat mensubu kadınlara 'AK Parti 15 yılda girdiği 12 seçimden de zaferle çıktı. 5 genel, 3 yerel, 3 referandum, 1 Cumhurbaşkanlığı seçimini kazandı. Sizler, dünya tarihine geçecek bu büyük zaferin ortağısınız.' dedi ve kadınların emeğine vurgu yaptı. 'Seslerini hiç duymadığımız, yüzlerini hiç görmediğimiz ama dualı nefeslerini hep arkamızda hissettiğimiz nice kardeşim var. Yaslandığımız yer, onların çelik gibi sağlam yürekleridir. Onlar sayesinde büyüdük, güçlendik. Zor geçitleri onların dualarıyla aştık.' dedi.

DÜNYADA BENZERİ YOK

15 yıllık tecrübenin AK Parti teşkilatlarına yüklediği sorumluluğa değinen Emine Erdoğan, millete hizmet yolunda her zaman en iyiye odaklanmak gerektiğini söyledi. Kadınların her alanda var olmasının önemine değinen Erdoğan, 5 milyona yaklaşan kadın üyesiyle, bu teşkilat yapısının dünyada benzeri olmadığı söyledi.

Toplantıya İstanbul il kadın teşkilatı üyelerinin yanısıra AK Parti Kadın Kolları Başkanı, Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu da katıldı.

SURİYELİLER İÇİN ÖNEMLİ ÇALIŞMA

Emine Erdoğan İstanbul Kadın Teşkilatı buluşmasının ardından Ümraniye'de bulunan Mehmet Akif Kültür Merkezi'ne geçerek TOGEMDER tarafından düzenlenen 'Bir umut, bir ufuk' programına katıldı. Suriyeli kadınlara mesleki eğitim, psikolojik destek ve istihdam imkanı vermeyi hedefleyen proje kapsamında 1000 Suriyeli kadına Türkçe'nin yanısıra mesleki kurs verilmesi planlanıyor. İlk olarak Sultanbeyli, Ümraniye, Üsküdar ilçelerinde gerçekleştirilecek proje, zaman içinde tüm İstanbul'a yayılacak. Emine Erdoğan, katıldığı programda yaptığı konuşmada Suriyeli kadınların topluma entegrasyonunun önemine değinerek, projenin savaşın şiddetinden kaçan mülteciler için terapi yerine de geçeceğini söyledi.