Son dakika: 85 FETÖ'cü asker tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun talimatıyla harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TSK'da FETÖ yapılanmasına ilişkin yürütülen çok kritik öneme sahip bir soruşturma kapsamında çeşitli rütbelerde 333'ü asker ve 27'si mahrem imam olmak üzere 360 şüphelinin adreslerine baskınlar düzenlemişti.

333 şüpheli şahsın 216'sının çeşitli rütbelerde muvazzaf asker olduğu, 7 sinin aktif, 13 ü ihraç edilmiş olmak üzere pilot oldukları bildirilmişti.

Gözaltına alınan 265 şüphelinin bir bölümünün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Bir bölüm şüpheli itirafçı olup savcılığa örgütsel bağlantıları konusunda bilgi verdi. 95 şüpheli ise soruşturmayı yürüten savcılarca sorgulandıktan sonra 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlaması kapsamında tutuklamaya sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde gerçekleştirilen sorgu ardından 95 şüpheliden 85 i tutuklandı, Geri kalan şüpheliler ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Serbest bırakılan 10 şüpheliden 7 si itirafçı olup etkin pişmanlıktan faydalandı.

Tutuklamaya sevk edilen 95 şüphelinin dışındaki 17 şüpheli soruşturma aşamasında itirafçı olup etkin pişmanlıktan faydalanarak Başsavcılıkça serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 153 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Şüphelilerin İstanbul'daki bazı ankesörlü telefondan FETÖ imamları tarafından ardışık şekilde aranan asker kişilerden oldukları, örgütün toplantılarına katıldıkları ve imamlar ile irtibatları bulunduğu kaydedildi.