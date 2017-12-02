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Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Başkanı ile telefonda görüştü

Giriş Tarihi: 2.12.2017 23:40 Güncelleme Tarihi: 2.12.2017 23:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin Devlet Başkanı ile telefonda görüştü

Erdoğan, Devlet Başkanı ile telefonda görüştü. Görüşmede 'ün statüsü başta olmak üzere Filistin'deki son gelişmeler ele alındı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin Devlet Başkanı ile telefonda görüştü
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