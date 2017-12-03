Anne ile kızı üst geçidin altında kazada can verdiler

Kaza saat 2015 sıralarında Yalova-İzmit Karayolu Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Çiftlikköy ilçesinde Yalova şehir merkezine giden E.S. Durmuş (26) yönetimindeki 77 BA 896 plakalı minibüsün, araç trafiğinin yoğun olduğu karayolunda üst geçidin hemen altından yolun karşısına geçmeye çalışan Gülsüm Öztürk ile kızı Sabriye Öztürk'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle anne ile kızı metrelerce savrulurken, çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolda talihsiz anne ile kızının yaşamını yetirdiği belirlendi. Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım da tek şeritten sağlandı.

Yaşamını yitiren Gülsüm Öztürk ile kızı Sabriye Öztürk'ün cansız bedenleri Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Minibüs sürücüsü E.S. Durmuş, ise gözaltına alındı.



ÜST GEÇİDİ KULLANMADILAR

Anne ile kızının yaşamlarını yitirdiği kazanın hemen üst geçidin altında meydana gelmesi akla, 'Niçin üst geçidi kullanmadılar ?' sorusunu getirdi. Bununla ilgili olarak kazada ölenlerin yakınları Gülsüm Öztürk'ün yaşlılığa bağlı olarak ayaklarından rahatsız olduğunu belirterek, bu nedenle üst geçidi kullanmamış olabileceklerini söylediler. Yakınları, ayrıca üst veya alt geçitlere engelliler ilee yaşlıların yararlanabileceği uygun bir sistemin konulması gerektiğini söylediler.

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