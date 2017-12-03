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Tek merkezden yürütülen kirli operasyon!

Giriş Tarihi: 3.12.2017 21:46 Güncelleme Tarihi: 3.12.2017 22:12
Tek merkezden yürütülen kirli operasyon!

’de başlatılan yargı tiyatrosunda gerçek hedefin ne olduğu gün geçtikçe ortaya çıkıyor. Neocon yazar Michael Rubin sosyal medya hesabından tehditler savurdu. Kirli planı itiraf eden Rubin, ABD’deki yargı tiyatrosunda meselenin 'ambargo' olmadığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldıklarını açıkça itiraf etti. ’cülerle aynı söylemi kullanan , yalan ve iftiralarla algı operasyonuna ortak oluyor. aleyhine yürütülen kirli planın tek merkezden kontrol edildiği anlaşılıyor.

17/25 Aralık darbe girişimi başarılı olmayınca aynı dosya şimdi de Sarraf üzerinden 'de yeniden açıldı. Amaç 'yi uluslararası arenada ekonomik olarak köşeye sıkıştırmak. 'cü hakim ve savcıların başlattığı 17/25 Aralık hükümeti devirme operasyonunda kullanılan iddialar ABD'deki yargılamada yeniden karşımıza çıkıyor.

CHP KİME HİZMET VE NEYE HİZMET EDİYOR
ABD'de başlayan yargı tiyatrosuna eş zamanlı 'nun eline tutuşturulan sahte belgelerle Türkiye'de algı operasyonu yapılıyor. de bu kirli plana destek verip, Türkiye üzerine oynanan bu alçak algı operasyonu fırsat görerek hükümete ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldırıya geçmiş durumda. Her fırsatta Türkiye düşmanlarının tarafını tutan CHP, FETÖ'nün güdümünde olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

TEK MERKEZDEN YÜRÜTÜLÜYOR
Türkiye aleyhindeki operasyon tek merkezden yürütülüyor. FETÖ destekçisi Neocon yazar Rubin kirli oyunu sosyal medya hesabından itiraf ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit eden Rubin ABD'deki yargılamada meselenin ambargo olmadığını gözler önüne seriyor. Rubin, "Zarrap ve MIT tırları gibi olaylar uluslararası mahkemede yargılanacaktır" diye yazdı. Geçmişte başaramadıklarını yeniden sahaya süren küresel çete, bu kez topyekün saldırıya geçti. 'in Türkmenlere giden yardım TIR'ını durduran FETÖ'cü militanlar 'Türkiye 'a yardım ediyor' algısını uluslararası camiada yaymaya çalıştı. İçeride ise yine aynı isimler göze çarptı. CHP'li Eren Erdem, yabancı basın kuruluşlarına konuşarak Türkiye'yi şikayet ederek algı operasyonuna ortak oldu. Ardından ise FETÖ'cü hainler 'a verdikleri görüntüleri Cumhuriyet gazetesinde haberleştirmişti. Fakat başarılı olamadılar.

HEDEF ERDOĞAN
FETÖ'cü hainleri savunan Rubin, Twitter hesabından asıl amacın ne olduğunu açıkça ortaya koydu. Rubin, "Zarrap ve MIT tırları gibi olaylar uluslararası mahkemede yargılanacaktır. Ancak suçlamaların muhatabı, Türk devleti değil RTE rejimi olacaktır. Çünkü devlet görevlileri bu hukuksuz olaylara müdahale etmiş ancak Erdoğan rejimi tarafından bu görevlilerin hepsi hapse atılmıştır" diye yazdı. 'nin kuzeyinde terör devletine izin vermeyen, ABD'nin istekleri doğrultusunda değil yerli ve milli hamlelerle ilerleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kirli bir operasyonla hedef haline getirmeye çalıştıklarını açıkça itiraf ettiler.

MİLLET KÜRESEL ÇETENİN UŞAKLARINA TOKADI YAPIŞTIRDI
Türk milletinin Başkomutan Erdoğan'ın daima yanında yer aldığı bilen küresel çete Erdoğan'ı yalnızlaştırmak için yalan ve iftiralarla algı operasyonu yürütüyor. Sosyal medya kullanıcıları ise Rubin'e ve arkasındaki güçlere mesajı verdi: "Liderimiz Erdoğan'ın yanındayız. 15 Temmuz'da denediniz başaramadınız. Kuklaların işe yaramadığını görünce bizzat kendiniz geliyorsunuz. Şunu bilin ki Liderimizin daima yanındayız ve size yedirmeyeceğiz"

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Tek merkezden yürütülen kirli operasyon!
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