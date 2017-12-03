Tek merkezden yürütülen kirli operasyon!

17/25 Aralık darbe girişimi başarılı olmayınca aynı dosya şimdi de Sarraf üzerinden ABD'de yeniden açıldı. Amaç Türkiye'yi uluslararası arenada ekonomik olarak köşeye sıkıştırmak. FETÖ'cü hakim ve savcıların başlattığı 17/25 Aralık hükümeti devirme operasyonunda kullanılan iddialar ABD'deki yargılamada yeniden karşımıza çıkıyor.

CHP KİME HİZMET VE NEYE HİZMET EDİYOR

ABD'de başlayan yargı tiyatrosuna eş zamanlı Kılıçdaroğlu'nun eline tutuşturulan sahte belgelerle Türkiye'de algı operasyonu yapılıyor. CHP de bu kirli plana destek verip, Türkiye üzerine oynanan bu alçak algı operasyonu fırsat görerek hükümete ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldırıya geçmiş durumda. Her fırsatta Türkiye düşmanlarının tarafını tutan CHP, FETÖ'nün güdümünde olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

TEK MERKEZDEN YÜRÜTÜLÜYOR

Türkiye aleyhindeki operasyon tek merkezden yürütülüyor. FETÖ destekçisi Neocon yazar Rubin kirli oyunu sosyal medya hesabından itiraf ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit eden Rubin ABD'deki yargılamada meselenin ambargo olmadığını gözler önüne seriyor. Rubin, "Zarrap ve MIT tırları gibi olaylar uluslararası mahkemede yargılanacaktır" diye yazdı. Geçmişte başaramadıklarını yeniden sahaya süren küresel çete, bu kez topyekün saldırıya geçti. MİT'in Türkmenlere giden yardım TIR'ını durduran FETÖ'cü militanlar 'Türkiye DEAŞ'a yardım ediyor' algısını uluslararası camiada yaymaya çalıştı. İçeride ise yine aynı isimler göze çarptı. CHP'li Eren Erdem, yabancı basın kuruluşlarına konuşarak Türkiye'yi şikayet ederek algı operasyonuna ortak oldu. Ardından ise FETÖ'cü hainler Can Dündar'a verdikleri görüntüleri Cumhuriyet gazetesinde haberleştirmişti. Fakat başarılı olamadılar.

HEDEF ERDOĞAN

FETÖ'cü hainleri savunan Rubin, Twitter hesabından asıl amacın ne olduğunu açıkça ortaya koydu. Rubin, "Zarrap ve MIT tırları gibi olaylar uluslararası mahkemede yargılanacaktır. Ancak suçlamaların muhatabı, Türk devleti değil RTE rejimi olacaktır. Çünkü devlet görevlileri bu hukuksuz olaylara müdahale etmiş ancak Erdoğan rejimi tarafından bu görevlilerin hepsi hapse atılmıştır" diye yazdı. Suriye'nin kuzeyinde terör devletine izin vermeyen, ABD'nin istekleri doğrultusunda değil yerli ve milli hamlelerle ilerleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kirli bir operasyonla hedef haline getirmeye çalıştıklarını açıkça itiraf ettiler.

MİLLET KÜRESEL ÇETENİN UŞAKLARINA TOKADI YAPIŞTIRDI

Türk milletinin Başkomutan Erdoğan'ın daima yanında yer aldığı bilen küresel çete Erdoğan'ı yalnızlaştırmak için yalan ve iftiralarla algı operasyonu yürütüyor. Sosyal medya kullanıcıları ise Rubin'e ve arkasındaki güçlere mesajı verdi: "Liderimiz Erdoğan'ın yanındayız. 15 Temmuz'da denediniz başaramadınız. Kuklaların işe yaramadığını görünce bizzat kendiniz geliyorsunuz. Şunu bilin ki Liderimizin daima yanındayız ve size yedirmeyeceğiz"