FETÖ’nün korkulu rüyası Tümamiral Cihat Yaycı

Darbe girişiminin ardından TSK içindeki kripto 2 bin FETÖ üyesinin açığa çıkarılmasını sağlayan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı, örgütün korkulu rüyası haline geldi. Firari FETÖ'cüler de sosyal medyadaki paylaşımlarıyla Tümamiral Yaycı'yı hedef alıyor.



ÖZEL SİSTEM KURDU



TSK içindeki örgüt mensupları ile mücadelenin adeta beyni olan ve 3.5 ay önce Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanlığı'ndan Kurmay Başkanlığı'na atanan Tümamiral Yaycı, kripto FETÖ üyelerini tespit edebilmek için oluşturduğu özel sistem sayesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda büyük bir temizlik yapmayı başardı. FETÖ tarafından Ergenekon davasında sanık olarak yargılanmak istenen Yaycı, yapılan tüm saldırılara rağmen örgütle mücadelesini sürdürdü. Bir hakaret davası nedeniyle Yaycı'nın yargılanmasına neden olan TSK personelinden bazıları, FETÖ'nün darbe girişimi sonrası mesleklerinden ihraç edildi.



2 BİN FETÖ'CÜyü DEŞİFRE ETTİ



Tümamiral Cihat Yaycı, kripto mahrem imamların tespit edilebilmesi için 64 temel kriter ve 209 alt kriterden oluşan özel bir sistem kurulmasını sağladı. Bu sayede 15 Temmuz darbe girişiminin ardından TSK içinde 2 bin kripto FETÖ üyesinin temizlenmesini sağlayan Cihat Yaycı, örgütün korkulu rüyası haline geldi. Yaycı'nın, NATO'daki skandalı deşifre eden Binbaşı Ebru Nilhan Bozkurt'u, Norveç'te düzenlenen tatbikata katılmak üzere görevlendirdiği ortaya çıkmıştı.



FETÖ'CÜ HESAPLAR DÖRT BİR YANDAN SALDIRDI



Aralarında halen firari olan Tuncay Opçin'in de bulunduğu bazı FETÖ üyeleri, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla, kendilerine savaş açan Tümamiral Cihat Yaycı'yı acımasızca hedef aldı.

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