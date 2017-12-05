3 milyonluk vurgun yapan çeteye dev operasyon!

İstanbul ve çevre illerde yük taşıyan kamyonları takip eden ve dinlenmek için otoparkta park ettikleri sırada yüküyle beraber kamyonları soyarak toplamda 3 milyon liralık vurgun yapan çete çökertildi. Çeşitli illerde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alınırken, operasyon ve depoya baskın anı da kameralara yansıdı.

Anadolu Yakası'nda yüklü kamyonların çalındığına ilişkin ihbar alınması üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinde teknik takip başlatıldı. Yaklaşık 5 ay boyunca yapılan teknik takip sonucunda hırsızların 5 adet yüklü kamyon ve 1 adet de otomobil çaldıklarını tespit edildi.

Polis ekipleri şüphelilerin 250 bin lira değerinde bira yüklü kamyonu çalıp Giresun'da bir adrese piyasa değerinden daha ucuza sattıklarını, demir yüklü bir kamyonu da çalıp malzemelerini sattıkları öğrenildi.

Elde edilen bilgiler kapsamında ekipler, son olarak ise İstanbul'dan Anadolu'ya 350 bin lira değerinde takım elbise dolu kamyonu takip ettikten sonra şoförün istirahate çekilmesini fırsat bilerek kamyonu çaldıklarını belirledi. Polis ekipleri kamyonu takibe alarak Gebze'de bir depoya götürdüklerini tespit etti. Operasyon için düğmeye basıldı.

14 AYRI ADRESE OPERASYON

Operasyon kapsamında, İstanbul başta olmak üzere Giresun, Kocaeli ve Bilecik'teki 14 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslere yapılan operasyonla 13 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından ele geçirilen malzemeler ve kamyonlar ise sahiplerine teslim edildi.

BOŞ OLDUĞUNU ANLADILAR…

Öte yandan, hırsızların yine Anadolu yakasından içi dolu bira olan bir kamyonu çaldıkları ancak satmak için şehirden çıkarttıkları esnada şişelerin içerisinin boş olduğu ve bu yüzden kamyonu Bursa'da bıraktıkları tespit edildi. Bu sebeple hırsızların arasında kavga çıktığı belirlendi. Operasyon ve depoya baskın anı kameralara yansıdı. Görüntülüre, depoya gerçekleşen operasyon, şahısların alınması ve kamyonun ele geçirilmesi anları yansıdı.

13 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Toplamda 3 milyon liralık vurgun yaptıkları belirlenen ve aralarında çete lideri Çoşkun G. ve yardımcısı Ergun Ç.'nin de bulunduğu 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.