"A Haber-ATV çalışanlarına muhtemel saldırıdan KK sorumludur"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu A Haber ve ATV'yi skandal sözlerle tehdit etti. CHP'li Kılıçdaroğlu "Boynunuza ne takacağımı iyi biliyorum" diyen Kılıçdaroğlu'na tepkiler çığ gibi büyüdü. Skandal olay karşısında Kılıçdaroğlu'na Medya Derneği yaptığı basın açıklamasıyla sert tepki gösterdi.

MEDYA DERNEĞİ'NİN AÇIKLAMASI ŞÖYLE

Cumhuriyet Halk Patisi Genel Başkanı Kemal Lideri Kılıçdaroğlu partisinin kadın kolları tarafından düzenlenen bir etkinlikte memleketimizin güzide yayın organları olan A Haber ve ATV'yi hedef alan talihsiz açıklamalarda bulunmuştur. Kılıçdaroğlu'nun ölüm tehdidi içeren bu açıklamalarını şaşkınlıkla izlemiş bulunuyoruz.

Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı ve yakınları hakkında ortaya attığı asılsız iddialar ve sahte belgeler nedeniyle kamuoyunu yanılttığı için özür dilemesi bekleniyordu. Özür dilemek ve nedamet getirmek yerine bu belgelerin sahteliğini ortaya koyan A Haber ve ATV'ye saldırması seviyesiz bir siyaset örneği olarak tarihimize geçmiştir. Kılıçdaroğlu'nun eleştiri ahlakını yok sayarak bu iki kurumun çalışanlarını hedef göstermesi başında bulunduğu partinin basın özgürlüğünden ne anladığını bir kez daha ortaya koymuştur.

Medya Derneği üyesi olan bu iki medya kuruluşuna ve çalışanlarına yapılabilecek muhtemel saldırılardan Kemal Kılıçdaroğlu sorumlu olacaktır.

Bir siyasi parti yöneticisine yakışmayan bu davranışı dolayısıyla kendisini kınıyor, geç olmadan özür dilemeye davet ediyoruz.