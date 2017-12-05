Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye flaş mesaj!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da İşte Kadın Konferansı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"28 ŞUBAT'IN ARGÜMANLARI AVRUPA'DA TEDAVÜLE SOKULMAYA BAŞLANDI"

"Avrupa'da yükselen aşırı sağ ve yabancı düşmanı akımlar insanlık dışı fikirleriyle siyasi ve toplumsal hayatı adeta zehirliyor. Kimi popülist Avrupalı liderlerin de maalesef günü kurtarmak adına bu kesimlerin taleplerine boyun eğdiğini görüyoruz. Bir dönem ülkemizde kadınlara yönelik baskının meşrulaştırma aracı olarak kullanılan kamusal alan özel alan ayrımı Batı ülkelerinde de giderek yaygınlaşıyor. 28 Şubat döneminde örneklerine sıkça rastladığımız argümanlar Avrupa'da da tedavüle sokulmaya başlandı."

"TOPRAKLARINA BİLE ANADOLU DİYEN BİR KÜLTÜR KADINI ÖTELEYEBİLİR Mİ?"

"Vatanı bile 'ana vatan' olarak tanımlayan bir millet kadını yok sayabilir mi? Bizden başka böyle bir millet yok. Topraklarına bile 'Anadolu' diyen bir kültür kadını öteleyebilir mi? 'Kadın insandır, erkek insanoğlu' diyen bir gelenek kadını değersizleştirebilir mi? Elbette hayır." diyen Erdoğan, "Tüm bu gerçeklere rağmen neden hala birileri kadınlar üzerinden din ve millet düşmanlığı yapıyorlar? Niçin bu kesimler DEAŞ gibi bir katiller sürüsünün kadına yönelik aşağılık tavırlarını Müslümanlara yamamaya çalışıyorlar? Bunlar için mesele kadınlar değildir, kadın hakları hiç değildir. Çünkü kadına gerçekten değer verseler sadece DEAŞ'lı canileri değil PKK'nın, YPG'nin ölüm makinesine çevirdiği genç kızları da görürler, onlar için de tepki gösterirler." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa'da eğitim öğretim hayatı engellenen, işinden atılan, baskılar sonucu ekmek kapısı olan ticari işletmesini kapatmak zorunda kalan hanım kardeşlerimizin bulunduğunu görüyoruz, duyuyoruz. Nasıl Türkiye'deki yoz anlayışla demokratik zeminde mücadele etmişsek giderek yükselen bu tehditlere de aynı şekilde karşı koymalıyız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında ABD'nin Kudüs hamlesine ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"BUNLAR ORTADOĞU'YU KARIŞTIRMA PROJESİDİR"

ABD diyor ki ben Büyükelçiliğimi Kudüs'e alacağım.. Bunlar Ortadoğu'yu karıştırma projesidir. Bu Türkiye için kırmızı çizgidir. İİT'nin dönem başkanı olarak burada bir liderler zirvesini de süratle toplayacağız. Buna duyarsız kalamayız. ABD'nin atacağı bu adımı asla sessiz olarak değerlendiremeyiz. Elimizden geleni sonuna kadar yapacağız. Ben yaptım oldu anlayışıyla dünyada artık devletler konum belirleyemez. Zira bu ülkenin mücadeleci kadınları demokrasinin ne kadar vazgeçilmez olduğunun en yakın şahididir.