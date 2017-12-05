FETÖ 'ayetle' himmet toplamış

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında iş adamlarına yönelik hazırlanan iddianamede ifadesine yer verilen tutuksuz sanık, örgütün mütevelli toplantılarında ayetler okunarak himmet toplandığını belirtti.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin iş adamlarına yönelik soruşturma kapsamında 9'u tutuklu 11 sanık hakkında 356 sayfalık iddianame hazırlandı.

Tutuklu sanıklar Kadir Yüksel, Mehmet Samur, Hasan Urhan, Osman Çakmak, Namık Murat Anaç, Hacı Murat Gürpınar, Fatih Kırcaer, Erhan Karaaslan ve Sadık Ekici ile tutuksuz yargılanan Salih T. ve Faruk S. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından dava açıldı.

İddianamede ifadelerine yer verilen tutuksuz sanık Salih T, örgütün insanların dini duygularını kullanarak "himmet" ve "burs" adı altında örgüte nasıl finansal kaynak sağlandığını anlattı.

Kentte esnaflık yaptığını ve örgütün toplantılarına katıldığını belirten Salih T, sözde il imamı Şeref Meral döneminde himmet ve bursların esnaftan ayrı ayrı toplanmaya başlandığını kaydetti.

Mütevelli heyetinden himmet adı altında para alındığını, sohbet grubundan ise burs denilerek para toplandığını anlatan Salih T, şöyle devam etti:

"Himmet paraları her yıl ramazan ayında il imamı öncülüğünde, Selçuklu Dershanesinin üst katında yapılan toplantıda toplanıyordu. İl imamı burada her esnafa ne kadar himmet verebileceğini soruyordu. Bir yıl içinde ne kadar himmet verebileceğini taahhüt etmesini istiyordu. Esnaftan himmet isteme esnasında il dışından hatip bir kişi geliyordu. Himmet vermeyle ilgili ayetler okunuyor ve esnafın taahhüt edeceği himmet miktarını yükseltmesi için dini duygular kullanılarak yüksek miktarda himmet vermeleri sağlanıyordu."

Salih T, mali mütevelli heyetinin, örgütün Tokat'a yapılacak yatırımları kararlaştıran, yurt ve okulların açılması için karar alınan kurul olduğunu bildirdi. Bu heyette il imamının dediğinin geçerli olduğuna dikkati çeken Salih T, "Mali mütevelli heyetinde esnafın haricinde il imamı heyetin başkanı, yanında büyük bölgeciler ile mali müşavir ve yapının muhasebecisi de bulunuyordu. Tokat ilinde Harun Çelik döneminde 3 büyük bölgeci bulunuyordu. Bu büyük bölgeciler, il imamına yardımcı olarak görev yapıyorlardı. Büyük bölgecilerin altında yine kendilerine yardımcı olan ve yapılanmanın evleri ile ilgilenen küçük bölgecileri oluyordu. Hatipliği iyi olan büyük bölgeci, zengin esnafı kendi grubuna alıyor ve onlarla ilgileniyordu." ifadelerini kullandı.

"Himmet ve burs her yılın son ayında toplanıyordu"



Tutuklu yargılanan örgütün sözde Tokat il imamı Abdulkadir Baş'ın kendi döneminde ramazanda esnafın evlerine giderek toplayacağı himmet taahhütlerini aldığını vurgulayan Salih T, mütevelli sohbetlerine il imamının başkanlık yaptığını, yardımcılarının da toplantılarda hazır bulunduklarını belirtti.

Himmet ve bursların, her yılın son ayında toplandığını kaydeden Salih T, şu bilgileri verdi:

"İl imamı, mütevelli heyetinde bulunan şahıslara vereceği himmet miktarını söylüyordu. Şahıslar da 'ben o kadar veremem, bu kadar verebilirim' dediklerinde orta yol bulunuyordu. Şahısların yıllık vereceği himmet miktarı belirleniyordu. Belirlenen himmet miktarı da bir daha ki himmet toplantılarına kadar peyderpey ödeniyordu. Himmet toplantılarına yapının muhasebecileri de katılıyordu."