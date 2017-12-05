FETÖ'nün iki eyaletine operasyon: 22 gözaltı

İzmir polisi tarafından FETÖ'nün Bornova ve Karşıyaka eyaletlerine operasyon düzenlendi. Örgütün kriptolu haberleşme ağı ByLock içeriklerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. Zanlıların emniyette ifade alma işlemleri sürüyor.

MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Bakanlığınca kriptosu çözülen ByLock yazışmalarını inceleyen İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Polis ekipleri toplam 46 örgüt üyesinin ismini belirledi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 46 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) tarafından başkent olarak kabul edilen ve Bornova, Karşıyaka, Buca ve Hatay olmak üzere dört eyalete bölünen İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Bornova ve Karşıyaka eyaletlerine operasyon

İzmir merkezli 11 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunun Karşıyaka ve Bornova eyalet yapılanmasına yönelik olduğu belirtildi. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri toplam 14 örgüt üyesini yakalamayı başardı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise 8 zanlıyı gözaltına aldı. Gözaltına alınan toplam 22 zanlının emniyetteki işlemleri sürerken, kalan 24 örgüt üyesini yakalamaya yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Gözaltına alınanlar arasında bazı örgüt yöneticilerinin de olduğu bildirildi.