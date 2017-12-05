Firari FETÖ şüphelilerine Berlin'den koruma kalkanı

Türkiye'de 2016 yılının Temmuz ayındaki darbe girişiminden bu yana firari FETÖ şüphelilerden oluşan 768 kişinin Almanya'da iltica başvurusunda bulunduğu, başvuruların yarısından fazlasının kabul edildiği bildiriliyor.



Alman İçişleri Bakanlığı, muhalefet partilerinden Sol Parti'nin Federal Alman Meclisi'nde verdiği soru önergesine yanıt verdi. Yanıtta, 20 Kasım itibariyle geçerli olan veriler kullanılırken, söz konusu sayılara eş ve çocukların da dahil olduğu belirtiliyor.

401 FETÖ'CÜNÜN SIĞINMA BAŞVURUSU KABUL EDİLDİ



DW Türkçe'nin aktardığı verilere göre, şu ana kadar yapılan 768 başvurunun 401'i, yani yarısından fazlası kabul edildi. Diğer 367 başvurunun ise henüz sonuçlanmadığı kaydediliyor.



