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Firari şüphelilerine Berlin'den koruma kalkanı

ANKA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.12.2017 10:39
Firari FETÖ şüphelilerine Berlin'den koruma kalkanı

'nün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kaçarak Almanya'ya sığınan üst düzey yetkililerinin sayısı 768'i bulduğu ortaya çıktı. Alman İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre Berlin, Türkiye'nin tepkisine rağmen bu firarilerden 401'inin sığınma başvurusunu kabul etti.

Türkiye'de 2016 yılının Temmuz ayındaki darbe girişiminden bu yana firari şüphelilerden oluşan 768 kişinin Almanya'da iltica başvurusunda bulunduğu, başvuruların yarısından fazlasının kabul edildiği bildiriliyor.

Alman İçişleri Bakanlığı, muhalefet partilerinden Sol Parti'nin Federal Alman Meclisi'nde verdiği soru önergesine yanıt verdi. Yanıtta, 20 Kasım itibariyle geçerli olan veriler kullanılırken, söz konusu sayılara eş ve çocukların da dahil olduğu belirtiliyor.

401 FETÖ'CÜNÜN SIĞINMA BAŞVURUSU KABUL EDİLDİ

DW Türkçe'nin aktardığı verilere göre, şu ana kadar yapılan 768 başvurunun 401'i, yani yarısından fazlası kabul edildi. Diğer 367 başvurunun ise henüz sonuçlanmadığı kaydediliyor.

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Firari FETÖ şüphelilerine Berlin'den koruma kalkanı
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