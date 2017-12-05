İsrailli eski diplomatlardan Trump’a "Kudüs" çağrısı

İsrailli bir grup eski diplomatın, "ABD'nin tek taraflı bir şekilde Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması"na yönelik itirazlarını, ABD yönetimine bir mektupla ilettikleri bildirildi.

İsrail'in Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, İsrailli 25 eski diplomat, barış aktivisti ve akademisyenlerden oluşan bir grup, ABD Başkanı Donald Trump'ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt'a yazdıkları bir mektupla, ABD'nin tek taraflı bir şekilde Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına karşı olduklarını belirtti.

Haberde, mektuptaki ifadelerin şu şekilde olduğu kaydedildi:

"Başkan Trump'ın ciddi bir şekilde tek taraflı olarak Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağına ilişkin yayımlanan raporlardan derin bir endişe duyuyoruz. Üç dinin kutsal mekanlarını barındıran Kudüs şehri, İsrail-Filistin çatışmasının kalbini oluşturuyor ve kaderi de sorunun çözülmesi çerçevesinde belirlenir."

İsrail'in Güney Afrika eski Büyükelçisi Ilan Baruch, İsrail'in Fransa eski Büyükelçisi Elie Barnavi ve İsrail Dışişleri Bakanlığı eski Müsteşarı Alon Liel'in de imzasının bulunduğu mektupta ayrıca "Başkan Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması, Filistinlilerin taleplerini görmezden gelmektir ve iki taraf arasındaki ihtilafı daha da derinleştirmektir. Bu aynı zamanda barış fırsatlarını tehlikeye atarak bütün bir bölgeyi patlamaya sevk ediyor." ifadeleri yer aldı.

ABD medyasında yer alan haberlerde, ABD Başkanı Trump'ın, 6 aylık askıya alma süresi gelecek hafta sona erecek 1995 tarihli Amerikan Büyükelçiliğinin Kudüs'e Taşınmasına İlişkin Yasa'yı daha fazla bekletmeyip Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağı ve Amerikan Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasına karar vereceği iddia edilmişti.