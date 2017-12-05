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Kılıçdaroğlu'ndan itiraf gibi gaf

Giriş Tarihi: 5.12.2017 18:58 Güncelleme Tarihi: 5.12.2017 19:17
Kılıçdaroğlu'ndan itiraf gibi gaf

, tarihi bir gafa imza atarak "Ben eski maliyeciyim. Mal nasıl götürülür ben çok iyi bilirim." dedi.

Genel Başkanı , partisinin Kadın Kolları Genel Başkanlığı tarafından Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen "Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması"nda konuştu.

İşte Kılıçdaroğlu'nun açıklaması:

, 'nun kilit taşıdır. Kudüs üzerinde kimse oyun oynamasın. Eğer Kudüs ile ilgili yanlış bir karar alırlarsa, Ortadoğu'da yeniden kanın, gözyaşının nedeni olurlar. ile 'in bir araya gelip görüşerek devletlerini kurmalarını, Filistin'i tanımalarını istiyoruz. Filistinli kardeşlerimizi destekliyoruz. Hiç kimse onlara olan desteğimizi engelleyemez.



"MAL NASIL GÖTÜRÜLÜR BEN ÇOK İYİ BİLİRİM"
"Daha belgeyi görmeden sahte ilan ettiler. Bir görün kardeşim. Yav ben eski hesap uzmanıyım, ben eski maliyeciyim. Mal nasıl götürülür senden çok iyi bilirim."

BOMBAYI PATLATACAKTI
CHP Grup Başkan Vekili , "Salı günü yeni bir bomba patlıyor. Salı günü büyük bomba patlayacak." demişti.

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Kılıçdaroğlu'ndan itiraf gibi gaf
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