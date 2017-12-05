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Sarraf “Yalan söyleme” sözlerini doğruladı

Giriş Tarihi: 5.12.2017 22:46 Güncelleme Tarihi: 5.12.2017 23:01
Sarraf “Yalan söyleme” sözlerini doğruladı

ABD'de sözde yaptırımlarının delinmesi iddiasıyla başlayan Türkiye'ye kumpas davasında 'Yalan söylemenin ABD'de hapisten çıkmanın en hızlı yolu olduğu' şeklindeki sözlerini doğruladı.

ABD'de devam eden kumpas davasının beşinci gününde çapraz sorgusunda önemli itiraflarda bulundu.

Sözde davanın seyrini değiştirecek nitelikte olan Sarraf'ın dayısıyla yaptığı telefon görüşmesi ortaya çıkmıştı. Sarraf'ın ABD'de tutuklu olduğu 15 Eylül 2016'da telefonda görüştüğü dayısı Ahad Khabbaz Tamimi'ye "Eğer ABD'de hapsedilmişsen, çıkmak için ya yalan söyleyeceksin ya da kurtulabilmek için işlemediğin suçları kabul edeceksin" dediği mahkeme tutanaklarına girmişti.

"YALAN SÖYLEME" SÖZLERİNİ KABUL ETTİ

Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın avukatı Cathy Ann Fleming'in kayıtlarda geçen ifadeleri kullanıp kullanmadığı şeklindeki sorusuna Sarraf "Evet, (yalan söylemenin) ABD'de hapisten çıkmanın en hızlı yolu olduğunu söyledim." diyerek doğruladı.

Çıkmak için yalan söyleyeceksin

FBI İLE ŞEMA ÇİZME PROVASI

Avukat Fleming'in, Sarraf'ın jüri önüne çıkmadan önce ile şema çizme provası yaptığı sözleri üzerine Sarraf, "Evet, burada çizdiğim şemalar gibi, savcılık için de bazı şemalar çizdim" dedi.

FBI SAYISIZ GÖRÜŞME

Sarraf "İşbirliği anlaşması yapmayı kabul etmeden önce ABD Savcılığı yetkilileri ve FBI ile kaç kez toplantı düzenlediniz?" sorusuna ise " Toplantıların tam sayısını hatırlamıyorum." şeklinde yanıtladı.

Sarraf, işbirliğini kabul ettikten sonra, neredeyse her gün ABD Savcılığı veya FBI'dan yetkililerle görüştüğünü sözlerine ekledi.

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Sarraf “Yalan söyleme” sözlerini doğruladı
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