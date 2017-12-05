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Son dakika: 5 'çu tutuklandı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.12.2017 10:25
Son dakika: 5 Bylock'çu tutuklandı

Son dakika haberi... 'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, "" kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.A, Ö.F.G, M.B, S.S. ve O.V. tutuklandı. Diğer zanlılar ise yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda 29 Kasım'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı ""u kullandıkları iddiasıyla 3'ü kadın 8 kişi gözaltına alınmıştı.

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Son dakika: 5 Bylock'çu tutuklandı
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