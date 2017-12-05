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Son dakika: 'nün 14 'Mahrem'i tutuklandı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.12.2017 10:26
Son dakika: FETÖ'nün 14 'Mahrem'i tutuklandı

Son dakika haberi... Soruşturma kapsamında 12 ilde hakkında gözaltı kararı verilen 14 asker gözaltına alındı.

'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/PDY) mahrem askeri örgütlenmesine yönelik soruşturma kapsamında 12 ilde haklarında gözaltı kararı verilen 14 asker yakalandı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Adıyaman, Ardahan, Ankara, , , Erzincan, İzmir, Kocaeli, , Konya, ve 'ta 13 muvazzaf astsubay ile meslekten ihraç edilen bir uzman çavuş hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınan 14 asker, Tokat İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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Son dakika: FETÖ'nün 14 'Mahrem'i tutuklandı
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