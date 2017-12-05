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Son dakika haberi: 11 dansçı yurt dışına kaçtı
Son dakika haberi: 11 dansçı yurt dışına kaçtı
DHA
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Giriş Tarihi: 5.12.2017
10:44
Güncelleme Tarihi: 5.12.2017
10:51
Son dakika haberi... Halk Oyunları yarışması için Macaristan'a gittiler, iltica ettiler 16 kişi gittiler 5 kişi döndüler! 11 dansçı yurt dışına kaçtı.
AYRINTILAR GELECEK...
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