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Son dakika haberi: 11 dansçı yurt dışına kaçtı

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.12.2017 10:44 Güncelleme Tarihi: 5.12.2017 10:51
Son dakika haberi: 11 dansçı yurt dışına kaçtı

Son dakika haberi... Halk Oyunları yarışması için Macaristan'a gittiler, iltica ettiler 16 kişi gittiler 5 kişi döndüler! 11 dansçı yurt dışına kaçtı.

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Son dakika haberi: 11 dansçı yurt dışına kaçtı
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