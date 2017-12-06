ASKON’dan Kılıçdaroğlu’na Medya Tepkisi

ASKON Başkanı Cesur bunu konuda şunları ifade etti;

Basın özgürlüğü konusunda her daim vurgularda bulunan Sayın Kılıçdaroğlu'nun farklı seslere nasıl tepki verdiğini gördük. Basını eleştirebilirsiniz, hatta tavrınızı net ortaya koyabilirsiniz ama asla ve asla tehditte bulunamazsınız.

'DEMOKRASİLERDE YERİ YOKTUR'

Bunun demokrasilerde kesinlikle yeri yoktur. Umarız Sayın Kılıçdaroğlu maksadını aşan bu sözlerinin ne anlam taşıdığını düşünür ve kamuoyu nezdinde başta tehdit ettiği gazeteciler olmak üzere tüm medya camiasından özür diler. Belirttiğimiz üzere bu sözler yenilir yutulur değil ve asla kabul edilemez sözlerdir.