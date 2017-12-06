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Genel Sekreteri Guterres'ten açıklaması

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.12.2017 22:19 Güncelleme Tarihi: 6.12.2017 22:21
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Kudüs açıklaması

Genel Sekreteri Guterres: ", BMGK ve BM Genel Kurul kararları temel alınarak, iki taraf arasında doğrudan görüşmeler yoluyla en son çözülmesi gereken bir konudur." değerlendirmesinde bulundu.

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BM Genel Sekreteri Guterres'ten Kudüs açıklaması
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