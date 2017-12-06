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BM Genel Sekreteri Guterres'ten Kudüs açıklaması
BM
Genel Sekreteri Guterres'ten
Kudüs
açıklaması
AA
Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.12.2017
22:19
Güncelleme Tarihi: 6.12.2017
22:21
BM
Genel Sekreteri Guterres: "
Kudüs
, BMGK ve BM Genel Kurul kararları temel alınarak, iki taraf arasında doğrudan görüşmeler yoluyla en son çözülmesi gereken bir konudur." değerlendirmesinde bulundu.
Ayrıntılar geliyor...
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