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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ürdün Kralı 2. Abdullah ortak basın toplantısı düzenliyor

Giriş Tarihi: 6.12.2017 17:04 Güncelleme Tarihi: 6.12.2017 17:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ürdün Kralı 2. Abdullah ortak basın toplantısı düzenliyor

Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ortak basın toplantısında konuşuyor.

Ürdün Kralı 2. Abdullah ile birlikte ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugünkü görüşmelerimizin en önemli başlığını Kudüs'teki gelişmeler oluşturdu. Kudüs'ün tarihi statüsünün muhafazası konusunda Ürdün ile aynı hassasiyeti taşıyoruz. Kudüs'ün statüsü konusunda atılacak yanlış bir adım İslam aleminde infiale sebep olacaktır. Kudüs tüm Müslümanların göz bebeğidir. Bu tarihi hakikati göz ardı eden her yaklaşımın sonu hüsrandır. Tüm dünyaya çağrıda bulunuyorum: Kudüs'ün BM kararlarıyla teyit edilmiş hukuki statüsünü değiştirecek her adımdan uzak durulmalıdır. Kişisel hevesler uğruna milyarlarca Müslüman'ın kaderi ile oynamaya kimsenin hakkı yoktur" dedi.

AYRINTILAR GELECEK....

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ürdün Kralı 2. Abdullah ortak basın toplantısı düzenliyor
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