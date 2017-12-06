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: tatbikatı soruşturmasında bilgilendirme yapılacak

MEHMET SOLMAZ
MEHMET SOLMAZ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.12.2017 23:20 Güncelleme Tarihi: 6.12.2017 01:45
Norveç: NATO tatbikatı soruşturmasında bilgilendirme yapılacak

Dışişleri Bakanı 'yla Karargâh'ında bir araya gelen Dışişleri Bakanı Ine Marie Eriksen Soreide, ülkesindeki NATO tatbikatında yaşanan skandalı değerlendirdi.

SABAH'ın sorularını yanıtlayan Soreide, "Meslektaşımla iyi bir görüşme gerçekleştirdik. İkili ilişkileri, göç ve 'nin bölgedeki durumu iyileştirmek için yaptıklarını ele aldık. Tatbikatta meydana gelen olayı da kısaca ele aldık. buna çok hızlı bir şekilde cevap vermişi, de. Bu sorunu geride bıraktığımıza inanıyorum," dedi.

Soruşturmayla ilgili son gelişmelerin sorulması üzerine, Norveçli bakan, NATO'nun şu anda yaptığı soruşturma dışında yeni bir gelişme olmadığı ve haftaya konuya ilişkin güncelleme yapılacağını belirtti.

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Norveç: NATO tatbikatı soruşturmasında bilgilendirme yapılacak
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