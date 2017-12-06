Norveç: NATO tatbikatı soruşturmasında bilgilendirme yapılacak

SABAH'ın sorularını yanıtlayan Soreide, "Meslektaşımla iyi bir görüşme gerçekleştirdik. İkili ilişkileri, göç ve Türkiye'nin bölgedeki durumu iyileştirmek için yaptıklarını ele aldık. Tatbikatta meydana gelen olayı da kısaca ele aldık. NATO buna çok hızlı bir şekilde cevap vermişi, Norveç de. Bu sorunu geride bıraktığımıza inanıyorum," dedi.

Soruşturmayla ilgili son gelişmelerin sorulması üzerine, Norveçli bakan, NATO'nun şu anda yaptığı soruşturma dışında yeni bir gelişme olmadığı ve haftaya konuya ilişkin güncelleme yapılacağını belirtti.