Rusya'dan Filistin'e destek: Yanınızdayız

Hamas Basın Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Heniyye, Bogdanov ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararının uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve uluslararası kararlara açık şekilde meydan okuma anlamına geldiğini belirtti.

Heniyye, Washington'ın dünyadaki bütün Müslümanları kışkırtarak tehlikenin tırmandırılmasıyla bölgeyi yeni bir çatışma aşamasına sürüklediğine dikkati çekti.

ABD'NİN KARARINDAN ENDİŞE DUYUYORUZ

Bogdanov ise Kudüs meselesinin uluslararası kararlara bağlı olduğuna işaret ederek, ABD'nin kararından endişe duyduklarını ve Filistin halkıyla dayanışma içerisinde olduklarını kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, bu akşam düzenlediği basın toplantısında, BM Güvenlik Konseyi'nin 1980 yılında İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak ederek başkent ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararına rağmen, "Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıma zamanı geldi." ifadesini kullanmıştı. Trump, ayrıca Dışişleri Bakanlığına, ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlaması talimatı verdiğini açıklamıştı.