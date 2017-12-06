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Rusya'dan 'e destek: Yanınızdayız

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.12.2017 22:11 Güncelleme Tarihi: 6.12.2017 22:22
Rusya'dan Filistin'e destek: Yanınızdayız

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Mihail Bogdanov ile ABD'nin 'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını görüştü. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, Kudüs meselesinin uluslararası kararlara bağlı olduğuna işaret ederek, ABD'nin kararından endişe duyduklarını ve halkıyla dayanışma içerisinde olduklarını bildirdi

Hamas Basın Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Heniyye, Bogdanov ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD'nin 'deki büyükelçiliğini 'e taşıma kararının uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve uluslararası kararlara açık şekilde meydan okuma anlamına geldiğini belirtti.

Heniyye, Washington'ın dünyadaki bütün Müslümanları kışkırtarak tehlikenin tırmandırılmasıyla bölgeyi yeni bir çatışma aşamasına sürüklediğine dikkati çekti.

ABD'NİN KARARINDAN ENDİŞE DUYUYORUZ

Bogdanov ise Kudüs meselesinin uluslararası kararlara bağlı olduğuna işaret ederek, ABD'nin kararından endişe duyduklarını ve halkıyla dayanışma içerisinde olduklarını kaydetti.

ABD Başkanı , bu akşam düzenlediği basın toplantısında, Güvenlik Konseyi'nin 1980 yılında İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak ederek başkent ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararına rağmen, "Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıma zamanı geldi." ifadesini kullanmıştı. Trump, ayrıca Dışişleri Bakanlığına, ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlaması talimatı verdiğini açıklamıştı.

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Rusya'dan Filistin'e destek: Yanınızdayız
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