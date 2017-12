Mahmud Abbas: Kudüs için savaşacağız

Filistin Devlet Başkanı Abbas, bugün ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını bildirmesi üzerine açıklama yaptı. Kararı bilerek yapılan bir girişim olarak nitelendiren Abbas, "ABD'nin artık oynadığı rolden çekildiği anlamına gelmektedir. Çünkü bildiğiniz gibi uzun yıllardan beri ABD rol oynuyordu. Bu tamamen İsrail'in mükafatlandırılması anlamındadır" dedi. Abbas, İsrail'in uluslararası kuralları çiğnediğini ve işgal siyasetini sürdüreceğini belirterek, "Yerleşim ve aynı zamanda etnik temizlik politikasını sürdürecektir. Bu aynı zamanda aşırı örgütlere yardım edecektir. Çünkü bunlar bir dini savaş çıkarmak için bahane arıyorlardı. Uluslararası düzeyde hiç bitmeyen savaşlara yol açacaktır ve biz aslında bunların olmaması için hep özen gösterdik" diye konuştu.

FİLİSTİN KURTULUŞ ÖRGÜTÜ MERKEZ KOMİTESİNİ ACİL TOPLANTIYA ÇAĞIRDIM

"Kardeşlerimizle, dostlarımızla, bir araya gelerek, danışarak bu kararlarımızı alacağız. Bu aslında bizim için bir destekleyici nitelik de taşıyacaktır. Bu bölünmüşün bir an önce yok edilmesi açısından Filistin saflarının birleştirilmesi açısından ve halkımızın zafere ulaşması açısından bağımsızlığını ve özgürlüğüne kavuşması açısından bir destekleyici nitelik taşımaktadır. Biz Filistinliler olarak çok acil toplantılar yapacağız. Gelişmeleri yakından izleyeceğiz ve Filistin Kurtuluş Örgütü merkez komitesini acil toplantıya çağırdım. Biz bütün Filistin fraksiyonlarının birleşik ulusal Filistin tutumu açısından tek karar almaları için birleşip, karar alacağız.



KUDÜS, FİLİSTİN DEVLETİNİN BAŞKENTİDİR

Kudüs barış kentidir, barış şehridir, Aksa Mescidi'nin şehridir, ilk kıblemizdir ve aynı zamanda kıyamet kilisesinin şehridir. Kudüs, Filistin devletinin başkentidir ve bunu hiçbir karar hiçbir kimse Kudüs'ün Arap şehri olduğunu değiştiremez. Bildiğiniz gibi bütün şehrin her yerinde kutsal yerlerinde her taşında, her toprağında bunun belirgin şahitleri vardır ve aynı zamanda hiçbir girişim bu kimliğini değiştiremez, bu tarihi değiştiremez. Bütün bu komplolar yok edilecektir. Bu kutsal şehir, tarih boyunca bunların üstesinden geldi, yine gelecektir.



KUDÜS İÇİN SAVAŞACAĞIZ

Trump'ın bu gece vermiş olduğu karar Kudüs şehrinin gerçeğini değiştirmeyecektir. Hiçbir zaman İsrail ile de bu konuda bir yasallık vermez. Kudüs Arap'tır, Filistin'dir, Hristiyan'dır, İslam'dır aynı zamanda ebedi Filistin devletinin başkentidir. Biz imanımız ve ulusal birliğimize inandığımız için Arap ülkeleri ve İslam kardeş ülkeler ile birlikte bütün dünyadaki dost ülkelerle birlikte tek bir cephe olarak kalacağız. Kudüs için savaşacağız, Kudüs için savunacağız, özgürlük için ve halkımızın bu işgale son vermesi için, bağımsızlığına kavuşması için birlikte çalışacağız. Şehitlerimizi buradan anmak istiyorum, ailelerine aynı zamanda selam gönderiyorum, bütün yaralılara şifa diliyorum. Kendisini Filistin ve Kudüs için kurban edenleri yad ediyorum. Kudüs, Filistin devletinin başkenti, bağımsız olarak, Arap olarak ebediyete kadar böyle kalacaktır."

