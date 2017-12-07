Son dakika: Binali Yıldırım'dan Kudüs açıklaması: Pimi çekilmiş bomba gibi olur!
Son dakika: Binali Yıldırım'dan Kudüs açıklaması: Pimi çekilmiş bomba gibi olur!
Giriş Tarihi: 7.12.2017 10:39Güncelleme Tarihi: 7.12.2017 10:48
Başbakan Binali Yıldırım; ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs ile ilgili skandal kararına yönelik açıklamalarda bulundu. Yıldırım; "Kudüs'ün statüsüyle oynamak pimi çekilmiş bir bombaya benzer. Karar Kuzey Irak'ın referandum kararına benziyor. Neresinden bakarsak bakalım vahimdir." açıklamalarında bulundu.