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  3. Son dakika: Binali Yıldırım'dan Kudüs açıklaması: Pimi çekilmiş bomba gibi olur!

Son dakika: Binali Yıldırım'dan açıklaması: Pimi çekilmiş bomba gibi olur!

Giriş Tarihi: 7.12.2017 10:39 Güncelleme Tarihi: 7.12.2017 10:48
Son dakika: Binali Yıldırım'dan Kudüs açıklaması: Pimi çekilmiş bomba gibi olur!

Binali Yıldırım; ABD Başkanı Donald Trump'ın ile ilgili skandal kararına yönelik açıklamalarda bulundu. Yıldırım; "Kudüs'ün statüsüyle oynamak pimi çekilmiş bir bombaya benzer. Karar Kuzey Irak'ın referandum kararına benziyor. Neresinden bakarsak bakalım vahimdir." açıklamalarında bulundu.

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Son dakika: Binali Yıldırım'dan Kudüs açıklaması: Pimi çekilmiş bomba gibi olur!
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