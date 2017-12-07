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Erdoğan'a Atina'da resmi karşılama

Giriş Tarihi: 7.12.2017 12:38 Güncelleme Tarihi: 7.12.2017 12:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Atina'da resmi karşılama

, Yunan Parlamentosu önündeki Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bırakmasının ardından 'nda resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere 'ın başkenti Atina'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temasları kapsamında özel uçak "TUR" ile saat 11.40'da Yunanistan'a geldi. Esenboğa Havalimanı'ndan uğurlanan Erdoğan, Atina Elefterios Venizelos Uluslararası Havalimanı'na indi. Erdoğan, bugün Atina'da Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos, ardından Başbakan ile görüşecek. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Atina'da resmi karşılama

65 YIL SONRA BİR İLK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti iki ülke arasında 65 yılın ardından cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleştirilen ilk resmi ziyaret olma özelliği taşıyor. Son olarak 1952 yılında Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Yunanistan'ı ziyaret etmişti.

Erdoğan'a ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, AB Bakanı , Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı , Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak eşlik ediyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Atina'da resmi karşılama
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