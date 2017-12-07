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liler için Kudüs sokaklarında

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.12.2017 17:43 Güncelleme Tarihi: 7.12.2017 18:07
Filistinliler protesto için Kudüs sokaklarında

İşgal altındaki 'te ABD Başkanı 'ın kararına karşı gösteriler başladı. Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin ana giriş noktalarından Şam Kapısı'nda ve Amerikan Kültür Merkezi (Amerikan Evi) toplanan liler, ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak ilan etmesini etti.

"Kudüs'e Canımız, kanımız feda olsun." şeklinde slogan atan lilere İsrail polisi müdahale etti. Amerikan Kültür Merkezi'ne girmek isteyen Filistinlilerle polis arasında arbede ve kovalamaca yaşandı.

İkindi namazını Şam Kapısı'nın önünde sokakta kalan Filistinliler daha sonra sloganalar atarak dağıldı.

Atlı ve yayalardan oluşan onlarca İsrail polisi, işgal altındaki 'ün kritik noktalarında konuşlanmış durumda.

Filistinliler Kudüs için sokaklara döküldü

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BATI ŞERİA'DAKİ GÖSTERİLERDE 49 KİŞİ YARALANDI

Öte yandan Batı Şeria'nın birçok yerinde de gösteriler düzenleniyor. El Halil'deki gösterilere İsrail askerleri müdahale etti.

Görgü şahitlerine göre, göz yaşartıcı bomba, gerçek ve plastik mermi kullanan İsrail askerlerine, Filistinliler taşlarla karşılık verdi.

Filistin Kızılayı'nın açıklamasına göre askerlerin kullandığı plastik mermi ve gaz sonucu 49 Filistinli yaralandı.

Batı Şeria'daki gösteriler devam ediyor.

ABBAS, SİLAHLI DİRENİŞE ÇAĞIRDI

Öteyandan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, halkı silahlı direnişe çağırdı. Abbas Kudüs'ü "Filistin devletinin ebedi başkenti" olarak nitelendirdi. Filistin halkını bu karara ve işgale karşı silahlı direnişe çağıran Abbas, ABD'nin barış çabalarında arabulucu rolünü terk ettiğini söyledi.

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Filistinliler protesto için Kudüs sokaklarında
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