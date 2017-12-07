Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos ve eşi Vlasia Pavlopoulos tarafından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan onuruna resmi akşam yemeği verildi.

Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a, yemeğin verildiği salona gelişlerinde Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopoulos ve eşi Vlasia Pavlopoulos eşlik etti.

Yemek öncesi konuşan Erdoğan, sözlerine "Sizleri bu anlamlı muhabbet sofrasında en kalbi duygularla selamlıyorum." diyerek başladı.

Erdoğan, 65 yıl önce merhum Celal Bayar'dan sonra ilk defa resmi bir ziyareti "Türkiye Cumhurbaşkanı" olarak gerçekleştiriyor olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

"Aslında biz, iç içe geçmiş iki milletiz ve yıllara sari bir kadim tarihimiz var." diyen Erdoğan, "Ülkemde on binleri aşan Rum vatandaşlarımız vardı. Aynı şekilde Yunanistan'da soydaşlarımız var. Bu kaynaşmanın bizim kültürel noktada hatta inançlar manzumesinde birbirimizle nasıl iç içe geçtiğimizi görmek mümkün. Şimdi bizim bütün hedefimiz bu ziyaretle birlikte geleceği çok daha farklı inşa edelim, ihya edelim. Burada birlik olsun, beraberlik olsun, dayanışma olsun." değerlendirmesinde bulundu.



"GEÇMİŞTEN İBRET ALIRSAK TARİH TEKERRÜR ETMEZ"

Erdoğan, çok kritik dönemlerden geçilen, bölgede ciddi sıkıntıların yaşandığı bir dönemde iki ülkenin dayanışmasının çok daha büyük önem arz ettiğini vurguladı.

İki ülkenin artık siyasi, askeri, ekonomik, kültürel, turizm alanlarında iş birliğinin önem ifade ettiğini belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda Yunanistan'da yatırımları olan bazı vatandaşlarımla zaman zaman görüşüyorum ve onların da buradaki yatırımlara yönelik kanaatlerini, düşüncelerini alıyorum. Ve memnuniyetlerini duydukça da tabii geleceğe yönelik daha neler yapılabilir, neler yapabiliriz bunları da konuşuyoruz.

Geleceğe bakarken artık geçmişten ibret almanın önemli olduğuna inanıyorum. Eğer geçmişten ibret alırsak tarih tekerrür etmez, ibret alırsak geleceği çok daha farklı bir şekilde inşa ederiz. Zira şu anda gerek Yunanistan'ın yatırımcıları gerek bizim yatırımcılarımız el ele vermek suretiyle veya karşılıklı olarak atacakları adımlarla, hatta üçüncü ülkelerde yapacakları yatırımlarla her iki ülke de kazan-kazan esasına göre geleceği çok daha farklı inşa ederiz."



"TERÖRLE MÜCADELEDEKİ DAYANIŞMAMIZI ÇOK ÖNEMSİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu anda enerjide atılabilecek önemli adımların olduğunu vurgulayarak "Çünkü Türkiye bu noktada gerçekten bir hub durumunda. Bir taraftan TANAP, TAP öbür taraftan Türk Akım Projesi bütün bunlar bölgede artık doğalgazın hem ısınmada hem özellikle sanayide, teknolojide nelere altyapı oluşturabileceğini ortaya koyuyor." diye konuştu.

Özellikle siyasette Avrupa Birliği sürecinde Yunanistan'ın bugüne kadar Türkiye'nin yanında olması ve verdiği desteğin bir kenara konulamayacağını belirten Erdoğan, teşekkürlerini iletti.

Erdoğan, geleceği inşa noktasında da atılan adımlarda her zaman beraber olunduğuna dikkati çekerek "Özellikle de terörle mücadeledeki dayanışmamızı ifade etmeden geçemeyeceğim. Bu konuda da dayanışmamızı çok çok önemsiyorum." ifadesini kullandı.

Yunanistan'ın misafirperverliği için şahsı, eşi Emine Erdoğan ve heyeti adına kalbi şükranlarını sunan Erdoğan, "Ben de afiyet olsun diyorum." sözleriyle konuşmasını bitirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, yemek öncesinde şeref defterini imzaladılar.

Yemekte Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, AB Bakanı Ömer Çelik, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Türk iş adamlarının yanı sıra Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Yunanistan hükümetinden bazı bakanlar da hazır bulundu.