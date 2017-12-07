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'ın milyon dolarlık uçağına el konuldu

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.12.2017 16:25 Güncelleme Tarihi: 7.12.2017 16:31
Reza Zarrab'ın milyon dolarlık uçağına el konuldu

'ın 7 milyon Euro değerindeki lüks yatı ile MNG Jet hangarında bulunan Challenger 300 tipi uçağına Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konuldu.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'ın Türkiye'deki tüm mal varlığına el konulmuştu. Zarrab'ın Bodrum'da bulunan Malta bayraklı 7 milyon Euro değerindeki lüks teknesi içinde işlem başlatıldığı öğrenildi. Yaklaşık 1.5 yıldır tersanede bekleyen lüks yat ile ilgili Ankara ile resmi yazışma yapıldığı bildirildi. Bodrum Liman Başkanlığına yazının ulaşmasının ardından "60 years" isimli lüks yata da el konulacağı öğrenildi.

58 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE

Lüks teknenin ardından savcılık Zarrab'ın sahip olduğu ARE Havacılık şirketine ait iş jetine de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda el koydu.

MNG Jet hangarında bulunan ve 58 milyon dolar değerindeki Challenger 300 tipi uçağın en son 30 Kasım 2017 tarihinde uçtuğu belirtildi. Halen ABD'de yargılanan Zarrab'ın tüm şirketlerine 1 Aralık'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında el koyma kararı alınmıştı. Karardan 7 gün sonra yetkililer Atatürk Havalimanı Genel Apronu'ndaki MNG Jet'e ait hangara geldi. Uçağa el konuldu.

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Reza Zarrab'ın milyon dolarlık uçağına el konuldu
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