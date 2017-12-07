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"Trump yangına körükle gidiyor"

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.12.2017 18:53 Güncelleme Tarihi: 7.12.2017 18:56
Trump yangına körükle gidiyor

Başbakanı Charles Michel, "Biz ABD'nin kararını, barış sürecine tehdit olarak görüyoruz. Trump yangına körükle gidiyor. Bu kabul edilemez kararı açıkça kınıyoruz"

Michel, Mecliste, Federal Parlamentosu Milletvekili Veli Yüksel'in, "ABD'nin 'ü İsrail'in başkenti ilan eden kararını kınayacak mısınız? sorusunu yanıtladı.

Belçika'nın İsrail Büyükelçiliği'nin Tel Aviv'de kalacağını belirten Michel, gelecek hafta düzenlenecek Avrupa Birliği (AB) Zirvesi'nde ABD'nin kararına güçlü tepki verilmesi gerektiğini söyledi.

Michel, AB'nin Ortadoğu Barış Süreci'nde arabulucu rol üstlenmesi gerektiğini belirterek, pazartesi günü 'e resmi ziyarette bulunacak İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu'yla görüşme talep ederek Kudüs'ün ABD tarafından başkent ilan edilmesine ilişkin endişelerini dile getirmek istediğini kaydetti.

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"TRUMP ATEŞE KÖRÜKLE GİDİYOR"

Michel, "Biz ABD'nin kararını, barış sürecine tehdit olarak görüyoruz. Trump yangına körükle gidiyor. Bu kabul edilemez kararı açıkça kınıyoruz." diye konuştu.

Mecliste muhalefet partilerinin Belçika'nın Filistin devletini tanımasına yönelik baskı kurmasına ilişkin Michel, "Filistin devletinin tanınması konusunda AB'yle birlikte hareket etmek daha etkili olacaktır." ifadelerini kullandı.

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"Trump yangına körükle gidiyor"
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